Inglaterra vs. Congo: La campeona ante la gran revelación

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Este miércoles en Atlanta, Inglaterra llega como favorita en los dieciseisavos de final contra la República Democrática del Congo (a las 10:00 a. m.) en un juego que promete desatar pasiones.

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De cumplirse los pronósticos, el camino de los dirigidos por Thomas Tuchel se empinaría con posibles cruces ante México (anfitriona), Brasil y Argentina, representando una intensa pelea por el título.

Inglaterra registró 105 pérdidas de balón provocadas y un tiempo de 34.66 segundos de recuperación, durante la fase de grupos. (Foto: AFP)

Harry Kane y Jude Bellingham están cumpliendo su papel en el ataque, pero a los Tres Leones les preocupa que su rival africano encuentre las fisuras defensivas en este primer juego de la historia entre ambas selecciones.

Congo, que participa en una Copa Mundial por segunda vez y debuta en las instancias de eliminatoria directa, llega con más ilusión que obligaciones, aunque sabe que medirse a Inglaterra será una prueba idónea para continuar la hazaña lograda hasta el momento en United 2026.

República Democrática del Congo sumó 10 tiros de esquina en la fase de grupos, así como un promedio del 37 % de posesión de balón. (Foto: AFP)

Los Leopardos iniciaron el camino en Norteamérica con un empate ante Portugal, dando un fuerte golpe a las aspiraciones del cuadro liderado por Cristiano Ronaldo; luego, perdieron 1-0 contra Colombia en un juego abierto, y en el cierre de la fase de grupos, vencieron categóricamente a Uzbekistán.

Además, varias de sus figuras se han consolidado en la Premier League, como Aaron Wan-Bissaka, Noah Sadiki y Yoane Wissa.

Arthur Masuaku suma 245 minutos dentro de la cancha, así como 124 pases con una precisión del 82 %. (Foto: AFP)

Pero los de Tuchel no son cualquier adversario. Su historia, poder futbolístico, así como la calidad de su equipo principalmente en ofensiva, los ha convertido en uno de los candidatos para levantar el trofeo.

El vencedor de este encuentro verá acción en los octavos de final el próximo 5 de julio en el Estadio de Ciudad de México.

Los Tres Leones acumularon 84 intentos de ruptura de líneas durante la fase de grupos, con una acertividad del 68 %. (Foto: AFP)

Así jugarían:

Inglaterra: 1 Pickford, 5 Stones, 2 Konsa, 6 Guehi, 3 O'Reilly, 4 Rice, 8 Anderson, 10 Bellingham, 7 Saka, 11 Rashford y 9 Kane. DT: Thomas Tuchel

RD Congo: 1 Mpasi, 2 Wan-Bissaka, 22 Mbemba, 4 Tuanzebe, 26 Masuaku, 7 Mbuku, 8 Moutoussamy, 14 Sadiki, 9 Cipenga, 17 Bakambu y 20 Wissa. DT: Sebastien Desabre

La selección del Congo registró 14 cambios de orientación, con un 79 % de acierto. (Foto: AFP)

El juego entre la campeona del mundo, Inglaterra y la revelación congoleña, podrá disfrutarse a través de FOX, Tigo Sports y Canal 11.