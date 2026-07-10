España ante Bélgica: Historial y antecedentes en Copas del Mundo

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Los cuartos de final de United 2026 pondrán frente a frente a dos viejos conocidos: España y Bélgica. Con 23 enfrentamientos en su historial, donde la Roja domina con 12 triunfos ante 5 victorias belgas y 6 empates, el cruce de este año marcará el tercer capítulo mundialista entre ambos.

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El recuerdo más doloroso para el bando español se remonta al Mundial de México 1986, justo en esta misma ronda de cuartos de final. Aquella vez, los Diablos Rojos cortaron el sueño ibérico tras imponerse 5-4 en una tanda de penaltis que llegó tras empatar 1-1 en los 90 minutos más la prórroga.

La revancha se dio cuatro años después, en la Copa del Mundo de Italia 1990, cuando España venció 2-1 a los belgas en la fase de grupos.

David Silva (21) hizo doblete en el último enfrentamiento entre españoles y belgas, en 2016. (Foto: AFP)

La última victoria de los Diablos en tiempo reglamentario ocurrió en la Eurocopa de Italia 1980 (2-1). Desde entonces, el dominio español ha sido absoluto, firmando cinco victorias en sus últimos cinco enfrentamientos, incluyendo un 5-0 en 2009, en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Fue precisamente en esa justa mundialista (2010) en la que España logró la que hasta el momento es su única estrella en el escudo. Su trayecto rumbo a la final incluyó una victoria 1-0 en octavos sobre Portugal, algo que se repitió en el último partido de la Roja en United 2026, cuando vencieron por idéntico marcador y en la misma instancia a los lusos, una curiosidad que alimenta la esperanza española.