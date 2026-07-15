España disputará la final del Mundial respaldada por el trabajo en equipo

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España disputará este domingo (1:00 p. m.) la final del Mundial con la posibilidad de conquistar el segundo título de su historia.

Más allá del talento de figuras como Lamine Yamal, Nico Williams o Pedri, el principal argumento de la Roja ha sido el juego colectivo que Luis de la Fuente consolidó desde su llegada al banquillo.

El técnico tomó las riendas de la selección tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Catar 2022 y, en poco tiempo, devolvió a España a la élite con un estilo reconocible basado en posesión de balón, presión alta, solidaridad defensiva y un grupo que prioriza el equipo por encima de las individualidades.

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El valor del grupo

"Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Esa es la clave: esto es un equipo", afirmó el estratega tras la victoria sobre Francia que clasificó a la Roja a la final.

Ese mensaje ha sido una constante durante todo el torneo. El entrenador insiste en que el éxito nace del compromiso colectivo y del ambiente que ha construido dentro del vestuario.

"El bien común está antes que el bien particular", ha repetido en distintas ocasiones, convencido de que la unión del grupo ha sido una de las claves del rendimiento español.

De la Fuente y Lamine representan la combinación de liderazgo y juventud que ilusiona a la Roja. (Foto: AFP)

Elogios desde fuera

El funcionamiento del equipo también ha despertado elogios fuera de España. El exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic resumió el momento de la selección con una frase que refleja su identidad: "La estrella es el equipo. Todo lo que hacen es como equipo".

Por su parte, Thierry Henry destacó que el éxito de la Roja no responde únicamente a una generación de futbolistas, sino a un modelo consolidado desde hace años.

"España tiene una misma identidad y filosofía de juego en todas sus categorías. Cualquier jugador que llega sabe exactamente a qué tiene que jugar. Cuando España tiene el balón, no te lo devuelve", señaló el exinternacional francés, quien además felicitó al futbol español por los resultados obtenidos en los últimos años.

Se gritó, se bailó, se celebró…



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A un paso de la gloria

La Roja volvió a demostrar esa identidad en las semifinales, donde neutralizó a una selección gala que llegaba como una de las selecciones más goleadoras del torneo. Con orden, paciencia y control del balón, el equipo de De la Fuente volvió a imponer su estilo y dio un paso más hacia el objetivo.

Ahora, el cuadro ibérico buscará coronar ese proyecto levantando una segunda Copa del Mundo, respaldada por un colectivo que convirtió el trabajo en equipo en su principal fortaleza.

*Con información de AFP