España arrasa en premios individuales del Mundial 2026

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Al término del juego entre España y Argentina que dio por terminada la sequía de los europeos en Copas del Mundo, la FIFA entregó los premios individuales del torneo.

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Rodri destacó en todos los partidos de La Roja, por lo que recibió el Balón de Oro como mejor jugador de la edición 2026.

Rodri sumó 819 minutos dentro de la cancha durante la Copa Mundial 2026. (Foto: FIFA)

El mediocampista acumuló 799 pases con una precisión del 93%, además de 21 intentos de ruptura de líneas con un acierto del 90% y 11 cambios de orientación intentados con el 91% de asertividad.

Por su lado, el arquero de España, Unai Simón fue declarado el mejor arquero del Mundo y recibió el Guante de Oro. Registró 120 acciones dentro del área y 93 fuera de ella, recibiendo un solo gol en toda la competencia.

Unai Simón registró una velocidad promedio de 3.37 kilómetros por hora y recorrió 48090.58 metros durante la Copa del Mundo 2026. (Foto: FIFA)

Pau Cubarsí, también de España, recibió el premio al Mejor Jugador Joven de la FIFA, por desempeñar un papel clave en la defensa de La Roja.

Registró 690 pases, con una precisión del 97%, además 7 intentos de ruptura de líneas y 2 cambios de orientación intentados, con el 71 y 100 por ciento de acierto en ambas métricas.

El defensa Cubarsi registró 14 pérdidas de balón provocadas, 33 presiones defensivas y 13 presiones defensivas directas. (Foto: FIFA)

Estos tres campeones del mundo se suman al francés Kylian Mbappé, que ganó la Bota de Oro como mayor goleador del torneo.

Países Bajos registró 11 goles y 10 asistencias. Además, acumuló 46 remates, 22 entre los tres palos. (Foto: AFP)

Además, el cuadro de Países Bajos fue reconocido como Equipo Fair Play 2026. La Oranje recibió 44 faltas y cometió 43; sumó 3 tarjetas amarillas y 8 fueras de juego.

*Con información de FIFA.