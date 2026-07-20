Scaloni pone en duda su continuidad como DT de Argentina

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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, puso en duda su continuidad al mando de la Albiceleste tras perder 1-0 la final del Mundial 2026 este domingo ante España en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

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El entrenador, de 48 años, tiene contrato hasta diciembre y la renovación del vínculo hasta después de la Copa del Mundo de 2030 estaba acordada de palabra con la Asociación de Futbol Argentino, según la prensa de su país.

Lionel Scaloni realizó parte de sus cursos como entrenador en España, donde tuvo como profesor a Luis de la Fuente, entrenador de La Roja. (Foto: AFP)

"Ya tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto", dijo Scaloni, antes de llorar en la conferencia de prensa posterior al juego.

*Con información de AFP.