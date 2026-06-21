España despeja las dudas del debut y aplasta a Arabia Saudita

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El domingo comenzó con la furia española a tope en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En Atlanta, Estados Unidos, España se midió ante una Arabia Saudita que no metió ni las manos.

En el primer partido de la segunda fecha del Grupo H, la selección española hizo todo lo que había olvidado en su debut.

Desde el pitazo inicial, los hombres de Luis de la Fuente se volcaron al ataque; en los primeros 3 minutos, La Roja ya sumaba al menos cuatro centros peligrosos, con Lamine Yamal como pieza clave en la ofensiva europea.

El gol de Lamine Yamal frente a Arabia Saudita, fue el primero del futbolista español en una Copa Mundial. (Foto: AFP)

Al minuto 6, la escuadra árabe rompió por la banda izquierda, pero su intento por sorprender no dio frutos.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 11, un centro de Mikel Oyarzabal llegó a tiempo para que Yamal, sobre el segundo palo, mandara a guardar el balón y pusiera el 1-0. Segundos después, España volvió a acercarse al marco de Mohammed Al-Owais, quien esta vez intervino de forma certera.

La Roja hizo 21 remates al arco de Arabia Saudita en la segunda fecha del Grupo H. (Foto: AFP)

La dinámica se mantuvo con una España ordenada y con el objetivo claro, ante una Arabia sin posibilidades en ofensiva y defensivamente imperceptible. Al 21', Oyarzabal, en solitario frente a la portería rival, anotó con el pie tras el cobro de un tiro de esquina.

Tan solo 3 minutos después, Oyarzabal hizo magia de nuevo y guardó la pelota en el arco árabe. Para la pausa de hidratación, España ya registraba el 57% de posesión del balón (con un 10% más en disputa), desdibujando casi por completo a sus contrarios.

Al minuto 35, el arquero árabe, con las uñas y la ayuda del travesaño, evitó el cuarto gol en contra. La recta final del primer tiempo no varió, aunque España ya no llegó con la claridad necesaria para volver a mover la pizarra.

De los 708 pases que registró España en el duelo ante Arabia Saudita, completó 639. (Foto: AFP)

Puedes conocer el calendario completo de España y Arabia Saudita en este enlace.

Los equipos aprovecharon el entretiempo para realizar algunas variantes. En España salieron los dos máximos protagonistas del primer episodio: Yamal y Oyarzabal. Por parte de Arabia Saudita, se retiraron Musab Aljuwayr y Abdullah Al Khaibari.

La Roja saltó enfocada en aumentar la ventaja, mientras los de Oriente Medio buscaban salvar la dignidad.

Los dirigidos por Luis de la Fuente terminaron el partido con el 59 % de posesión de balón y otro 8 % en disputa. (Foto: AFP)

Cuando el reloj marcó el minuto 48, tras el cobro de un tiro de esquina, Marc Cucurella cantó el cuarto gol para los españoles. En solitario, sobre el segundo palo, punteó el balón; este topó en el cancerbero rival y entró a la portería, por lo que la FIFA decretó el tanto como autogol.

En los siguientes minutos, los dirigidos por Donis intentaron encender motores, pero España ya tenía controlado cada metro del campo. Arabia realizó otros dos cambios buscando alguna oportunidad, mientras que Nico Williams vio su opción de brillar e ingresó al 61.

Para España se cobraron 6 tiros de esquina, al menos 2 terminaron en gol. (Foto: AFP)

En los últimos 15 minutos el juego fue perdiendo ritmo, pero no el dominio europeo. La escuadra asiática, por su parte, dedicó cada segundo a defender su arco para que la pizarra no aplastara sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Ya en el tiempo de reposición (90+1'), Ferran Torres aprovechó un centro para mandar el esférico al fondo de la red, pero la jugada fue anulada por el VAR debido a un fuera de lugar.

De los 27 centros que registró España frente a Arabia, 9 se completaron. (Foto: AFP)

Con este resultado, España se ubica provisionalmente en el primer lugar del grupo H con 4 puntos, a merced de lo que suceda en el duelo entre Uruguay y Cabo Verde más tarde.

La Roja volvió a ser la misma que ganó la Eurocopa: controló, gustó, goleó y ahora se enfoca en el cierre de la fase de grupos.

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Así jugaron

España: 23 Unai Simon, 12 Pedro Porro, 14 Aymeric Laporte, 22 Pau Cubarsi, 24 Marc Cucurella, 15 Alex Baena (17 Nico Williams), 16 Rodri, 20 Pedri (8 Fabián Ruiz), 10 Dani Olmo (6 Mikel Merino), 19 Lamine Yamal (11 Yeremy Pino), 21 Mikel Oyarzabal (7 Ferran Torres). DT: Luis de la Fuente

Arabia Saudita: 21 Mohammed Al-Owais, 3 Ali Lajami, 4 Abdulelah Al-Amri (18 Ala Al Hajji), 5 Hassan Altambakti, 12 Saud Abdulhamid, 24 Moteb Al-Harbi, 6 Nasser Al-Dawsari (17 Khalid Alghannam), 7 Musab Aljuwayr (19 Abdullah Alhamddan), 15 Abdullah Al Khaibari (23 Mohamed Kanno), 9 Feras Al Brikan (26 Mohammed Abu Alshamat), 10 Salem Al-Dawsari. DT: Georgois Donis