España despeja las dudas del debut y aplasta a Arabia Saudita

El domingo comenzó con la furia española a tope en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En Atlanta, Estados Unidos, España se midió ante una Arabia Saudita que no metió ni las manos.
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En el primer partido de la segunda fecha del Grupo H, la selección española hizo todo lo que había olvidado en su debut.
Desde el pitazo inicial, los hombres de Luis de la Fuente se volcaron al ataque; en los primeros 3 minutos, La Roja ya sumaba al menos cuatro centros peligrosos, con Lamine Yamal como pieza clave en la ofensiva europea.
Al minuto 6, la escuadra árabe rompió por la banda izquierda, pero su intento por sorprender no dio frutos.
Cuando el cronómetro marcaba el minuto 11, un centro de Mikel Oyarzabal llegó a tiempo para que Yamal, sobre el segundo palo, mandara a guardar el balón y pusiera el 1-0. Segundos después, España volvió a acercarse al marco de Mohammed Al-Owais, quien esta vez intervino de forma certera.
La dinámica se mantuvo con una España ordenada y con el objetivo claro, ante una Arabia sin posibilidades en ofensiva y defensivamente imperceptible. Al 21', Oyarzabal, en solitario frente a la portería rival, anotó con el pie tras el cobro de un tiro de esquina.
Tan solo 3 minutos después, Oyarzabal hizo magia de nuevo y guardó la pelota en el arco árabe. Para la pausa de hidratación, España ya registraba el 57% de posesión del balón (con un 10% más en disputa), desdibujando casi por completo a sus contrarios.
Al minuto 35, el arquero árabe, con las uñas y la ayuda del travesaño, evitó el cuarto gol en contra. La recta final del primer tiempo no varió, aunque España ya no llegó con la claridad necesaria para volver a mover la pizarra.
Puedes conocer el calendario completo de España y Arabia Saudita en este enlace.
Los equipos aprovecharon el entretiempo para realizar algunas variantes. En España salieron los dos máximos protagonistas del primer episodio: Yamal y Oyarzabal. Por parte de Arabia Saudita, se retiraron Musab Aljuwayr y Abdullah Al Khaibari.
La Roja saltó enfocada en aumentar la ventaja, mientras los de Oriente Medio buscaban salvar la dignidad.
Cuando el reloj marcó el minuto 48, tras el cobro de un tiro de esquina, Marc Cucurella cantó el cuarto gol para los españoles. En solitario, sobre el segundo palo, punteó el balón; este topó en el cancerbero rival y entró a la portería, por lo que la FIFA decretó el tanto como autogol.
En los siguientes minutos, los dirigidos por Donis intentaron encender motores, pero España ya tenía controlado cada metro del campo. Arabia realizó otros dos cambios buscando alguna oportunidad, mientras que Nico Williams vio su opción de brillar e ingresó al 61.
En los últimos 15 minutos el juego fue perdiendo ritmo, pero no el dominio europeo. La escuadra asiática, por su parte, dedicó cada segundo a defender su arco para que la pizarra no aplastara sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
Ya en el tiempo de reposición (90+1'), Ferran Torres aprovechó un centro para mandar el esférico al fondo de la red, pero la jugada fue anulada por el VAR debido a un fuera de lugar.
Con este resultado, España se ubica provisionalmente en el primer lugar del grupo H con 4 puntos, a merced de lo que suceda en el duelo entre Uruguay y Cabo Verde más tarde.
La Roja volvió a ser la misma que ganó la Eurocopa: controló, gustó, goleó y ahora se enfoca en el cierre de la fase de grupos.
Así jugaron
España: 23 Unai Simon, 12 Pedro Porro, 14 Aymeric Laporte, 22 Pau Cubarsi, 24 Marc Cucurella, 15 Alex Baena (17 Nico Williams), 16 Rodri, 20 Pedri (8 Fabián Ruiz), 10 Dani Olmo (6 Mikel Merino), 19 Lamine Yamal (11 Yeremy Pino), 21 Mikel Oyarzabal (7 Ferran Torres). DT: Luis de la Fuente
Arabia Saudita: 21 Mohammed Al-Owais, 3 Ali Lajami, 4 Abdulelah Al-Amri (18 Ala Al Hajji), 5 Hassan Altambakti, 12 Saud Abdulhamid, 24 Moteb Al-Harbi, 6 Nasser Al-Dawsari (17 Khalid Alghannam), 7 Musab Aljuwayr (19 Abdullah Alhamddan), 15 Abdullah Al Khaibari (23 Mohamed Kanno), 9 Feras Al Brikan (26 Mohammed Abu Alshamat), 10 Salem Al-Dawsari. DT: Georgois Donis