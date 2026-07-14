El marcador del duelo entre España y Francia se abre con un penal

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La semifinal en Dallas se abrió producto de un penal con cierta polémica.

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El duelo entre España y Francia rompió con el cero en el marcador luego de que se marcara una pena máxima a favor de La Roja, tras una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal. El francés trató de controlar una pelota en el área y, sin perder de vista el balón, se preparaba para despejar, Yamal se le anticipó y el lateral galo terminó por cometerle una falta catalogada como imprudente, por lo que se tuvo que marcar como falta.

A HUGE BLUNDER FROM PSG'S NEW PLAYER LUCAS DIGNE!!! pic.twitter.com/RCA3yWlkGK — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 14, 2026

Al cobro apareció el delantero Mikel Oyarzabal, quien, sobre el minuto 22, se encargó de transformarlo en el primero del partido para los españoles, que ahora tendrán que aguantar las embestidas francesas para buscar su segunda final histórica en una Copa del Mundo.