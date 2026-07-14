España elimina y Francia y ya espera rival en la final del Mundial

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España consiguió el boleto a la final de la Copa del Mundo, al eliminar a Francia (2-0) en las semifinales de United 2026.

Un encuentro que arrancó con las dos selecciones midiéndose mutuamente, se destrabó sobre el minuto 20, cuando el árbitro salvadoreño Iván Barton sancionó una pena máxima tras una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal.

FRA 0-1 ESP (25') - Oyarzabal llega a 5 goles en el Mundial 2026 e IGUALA el récord de goles de España en un mismo Mundial:



Butragueño — 5 (1986)

David Villa — 5 (2010)

Oyarzabal — 5 (2026) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 14, 2026

Al cobro apareció el delantero Mikel Oyarzabal, sobre el 22, para convertir su quinto tanto en lo que va del Mundial con un remate certero a la izquierda de Mike Maignan, quien adivinó, pero no alcanzó a atajar el disparo del 1-0 para los ibéricos.

Por si fuera poco, los franceses recibieron la mala noticias de la lesión de William Saliba, que tuvo que irse sustituido y que mermó bastante la zona defensiva gala, que lo sufrió de ahí en adelante.

FRA 0-2 ESP (60') - Pedro Porro se convierte en el SEGUNDO defensa de España que marca dos goles en una misma edición de la Copa del Mundo, tras Fernando Hierro en 2002. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 14, 2026

Bradley Barcola trató de sorprender con un remate desde fuera del área (minuto 36), aunque sin mucho éxito frente al marco de un Unai Simón que estuvo atento. Del otro lado, Pedro Porro (37) y Fabian Ruiz (38) tuvieron el segundo, pero al final se fueron con arriba por la mínima al descanso.

Volviendo de los vestuarios, cuando el cronómetro marcaba el minuto 58, Porro combinó de buena manera con Dani Olmo, quien a pesar de una falta consiguió devolver una pared al lateral derecho español, quien de frente al marco no falló y puso el 2-0 para La Roja.

Así se vio reflejado el partido en números. (Foto: Sofascore)

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Yamal había dicho presente en el electrónico, tras una buena descolgada por la derecha, pero su tanto no subió debido a un fuera de juego en el inicio de la jugada. Del otro lado, Kylian Mbappé, que tuvo poco en el encuentro, trató de hacer reaccionar a los suyos con un par de remates (64 y 67), sin mucha fortuna de cara al marco.

De esta manera, España se metió en la que será su segunda final histórica en los Mundiales, luego de haber aparecido por primera ocasión en Sudáfrica 2010, en la que además conquistaron su primer título, y, por ello, tratarán de mantenerse invictos en sus presentaciones de partidos por el título, esperando a su rival, que saldrá entre Inglaterra y Argentina este miércoles.