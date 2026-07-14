Llueve sobre mojado: Saliba se lesiona en Francia y tiene que salir

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A Francia le "llueve sobre mojado" en la semifinal contra España.

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Después de irse abajo en el marcador por un penal, los galos siguen recibiendo malas noticias en su juego de semis contra La Roja, pues, en el minuto 29, el defensa central titular William Saliba se resintió de una lesión y tuvo que dejar el terreno de juego.

William Saliba abandonó el terreno de juego debido a una lesión .



Maxence Lacroix entró en su lugar . pic.twitter.com/JMAZ1Et5Db — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 14, 2026

A pesar de que ingresaron los médicos, Saliba no podía continuar y Didier Deschamps se vio obligado a sustituirlo para darle ingreso al central del Crystal Palace Maxence Lacroix, quien está sumando sus primeros minutos en este Mundial y que entra en un partido en el que los franceses ya están por detrás en el marcador (1-0).