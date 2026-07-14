España elimina a Francia y se mete a la final del Mundial 2026

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España se convierte en el primer finalista tras vencer a Francia en la primera semifinal del Mundial 2026.

España sella su clasificación a la gran final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia.

Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro fueron los encargados de perforar la portería francesa.

Desde el alma. #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/lkSeKS4JjY — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 14, 2026

El rival de España Francia saldrá de la otra llave entre Inglaterra y Argentina que se juega este miércoles 15 de julio a la 1:00 de la tarde, tiempo de Guatemala.