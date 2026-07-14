Mundial 2026
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España elimina a Francia y se mete a la final del Mundial 2026

  • Por Fredy Hernández
14 de julio de 2026, 14:59
España jugará la final del Mundial 2026 tras vencer a Francia. (Foto: AFP)

España jugará la final del Mundial 2026 tras vencer a Francia. (Foto: AFP)

España se convierte en el primer finalista tras vencer a Francia en la primera semifinal del Mundial 2026. 

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España sella su clasificación a la gran final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia. 

Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro fueron los encargados de perforar la portería francesa. 

El rival de España Francia saldrá de la otra llave entre Inglaterra y Argentina que se juega este miércoles 15 de julio a la 1:00 de la tarde, tiempo de Guatemala. 

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