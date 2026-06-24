España reanuda entrenamientos tras susto por alerta de tormenta

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La selección de España completó este martes su primer entrenamiento con normalidad tras la goleada 4-0 sobre Arabia Saudí en la Copa Mundial de la FIFA 2026

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La sesión se llevó a cabo luego de que la práctica del lunes fuera suspendida por una alerta de tormenta eléctrica severa y fuertes vientos en Chattanooga, Tennessee.

El aviso llegó a los teléfonos celulares instantes antes de que jugadores y cuerpo técnico saltaran al campo de la Baylor School.

La sesión apenas duró 20 minutos antes de ser interrumpida por las condiciones climáticas, por lo que el grupo continuó el trabajo en el gimnasio.

de un entreno.



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De cara al partido frente a Uruguay, Luis de la Fuente contó con todos sus futbolistas disponibles, salvo Víctor Muñoz, quien continúa recuperándose de una nueva lesión sufrida durante la concentración.

La principal novedad fue la presencia de Mikel Oyarzabal. El delantero, que arrastraba molestias en la rodilla derecha antes del encuentro ante Arabia Saudí, se ejercitó sin problemas y dejó atrás cualquier preocupación física.

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Tras la práctica, Oyarzabal aseguró encontrarse en buenas condiciones y disponible para el próximo compromiso mundialista.

España cerrará la fase de grupos ante Uruguay este viernes (6:00 p. m.) con la posibilidad de asegurar el liderato del grupo H.

A la Roja le bastará con ganar o empatar, siempre que Cabo Verde no derrote a Arabia Saudí por una diferencia de cuatro goles o más.