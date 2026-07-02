De fan a rival de Neymar, el viaje de Nusa con Noruega

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A los 9 años, Antonio Nusa se enamoró de los malabares de Neymar con el balón cuando veía el Mundial por televisión. El domingo, convertido en jugador mundialista con Noruega, enfrentará a Brasil y a su viejo ídolo en los octavos de final de Norteamérica 2026.

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Los Vikingos del implacable Erling Haaland se presentarán como un obstáculo de mucho cuidado para los pentacampeones mundiales. Y para Nusa, este viaje ha sido "una locura".

Nusa suma acumula 104 desmarques para recibir el balón. (Foto: AFP)

"Neymar ha sido mi ídolo desde que era muy joven. Cada vez que veo sus jugadas en Youtube, me inspiro. Soy feliz cuando lo veo jugar. Él fue mi héroe", comentó el atacante de 21 años.

"Es un sueño hecho realidad", comentó en declaraciones a la red televisiva brasileña SBT, en referencia al enfrentamiento que Noruega tendrá con Brasil en Nueva Jersey.

Nusa anotó su primer gol en una Copa del Mundo en el triunfo 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.

El noruego Antonio Nusa ha intervenido en 145 ocasiones y ha registrado 46 recepciones bajo presión. (Foto: AFP)

Abrió el marcador en este encuentro (39'), que finalmente fue definido por Haaland (86') luego del empate parcial de los Elefantes por intermedio de Amad Diallo (74').

Nusa entró al área desde un costado, se quitó de encima a un adversario con un recorte e hizo un tiro inatajable, potente y pegado al segundo palo del arquero Yahia Fofana.

Antonio Nusa ya sabe lo que es ganarle un partido a Neymar.

Brasil ha rematado a puerta en 59 ocaciones, 25 de ellas entre los tres palos. (Foto: AFP)

Su club, el RB Leipzig, jugó el año pasado un amistoso con el Santos de Neymar en Brasil, en el que el equipo alemán salió victorioso 3-1.

Tras el juego llevado a cabo en Bragança Paulista, el extremo noruego intercambió camisetas con el astro del equipo en el que jugó Pelé. Y esa camiseta de Neymar "está en la sala de mi casa", relató Nusa.

Ahora, el domingo, el partido es muy diferente, pues marcará el destino de Brasil y Noruega en el Mundial.

Los Vinkingos suman 10 goles y 7 asistencias. (Foto: AFP)

Nusa consideró en zona mixta que la clasificación a octavos representó "historia" para la selección escandinava, pero mostró confianza en que "lo que viene" puede ser "aún más grande".

Habrá que ver si Nusa y Neymar coinciden en el campo. Por un lado, el noruego es fijo en un ataque que comparte con Haaland y Alexander Sorloth.

Por el otro, Neymar, máximo anotador histórico de la selección brasileña con 79 goles, solo ha jugado uno de los cuatro partidos disputados por el Scratch de Carlo Ancelotti en este Mundial.

La Canarinha ha rematado 10 veces de cabeza. (Foto: AFP)

El delantero de 34 años se perdió las dos primeras presentaciones de su equipo por una lesión muscular, el empate 1-1 con Marruecos y un triunfo 3-0 sobre Haití en la fase de grupos.

Reapareció finalmente en la victoria 3-0 sobre Escocia, para ver sus primeros minutos con la Canarinha desde 2023. Se quedó en el banco en los dieciseisavos de final, en los que Brasil remontó para imponerse 2-1 a Japón.

Neymar ha sumado 20 minutos en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: AFP)

"Si no empatábamos hasta el minuto 60, iba a ponerlo" y luego "estábamos pensando en ponerlo en la prórroga", explicó Ancelotti.

"Él está bien", remarcó el técnico italiano.