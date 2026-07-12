España invita a los campeones del Mundial 2010 a la semifinal ante Francia

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La selección de España quiere sentirse acompañada en uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

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Por ello, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) invitó a los 23 campeones del Mundial de Sudáfrica 2010 a presenciar la semifinal ante Francia, que se disputará el próximo martes (1:00 p. m.) en Dallas.

El once inicial de la selección española en aquella final disputada en Johannesburgo. (Foto: redes sociales)

El equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará avanzar a la segunda final mundialista de su historia y la Federación quiere que los actuales jugadores reciban el respaldo de la generación que conquistó el único título de la Roja en Sudáfrica tras derrotar por la mínima a Países Bajos, con gol de Andrés Iniesta.

"Su presencia tendría un enorme significado para el futbol español. Son parte de una generación irrepetible que cambió para siempre nuestra historia", señala parte de la invitación enviada en nombre del presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

El extécnico Vicente del Bosque también fue incluido en la invitación y algunos campeones de aquella edición ya se encuentran en Estados Unidos.

Iniesta marcó el gol del triunfo en la prórroga contra Países Bajos. (Foto: redes sociales)

Fernando Llorente y Raúl Albiol estuvieron presentes en el entrenamiento previo al duelo de cuartos de final ante Bélgica, mientras que David Villa también visitó anteriormente al combinado español.

Además de los campeones del mundo, la Federación invitó a los presidentes de las federaciones territoriales y a los dirigentes de los 20 clubes de la Primera División española para acompañar al equipo en territorio texano.