FIFA vende por pedazos el césped de la final mundialista

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La tienda en línea de la FIFA ofrece segmentos del césped que se utilizará en la final de la Copa Mundial 2026, en el estadio de Nueva Jersey/Nueva York el próximo 19 de julio.

Cada pequeña pieza, para coleccionistas y aficionados, tendrá un costo de 450 dólares (unos 3,500 quetzales). La tienda promociona los fragmentos de gramilla como "artículos exclusivos" y "una pieza auténtica" del futbol internacional.

El césped del estadio de Nueva York/Nueva Jersey utilizado para el Mundial 2026 es híbrido o "natural sobre artificial", es decir que se cultiva un terreno de juego natural en otro lugar y luego se instala sobre la superficie sintética habitual. (Foto: FIFA)

Según agencias internacionales, las porciones de césped serán conservadas en acrílico y empacadas en una caja, junto a un USB de recuerdo.

El fragmento de gramilla es uno más de los múltiples artículos que FIFA ha puesto a disposición de los seguidores del torneo, como el álbum oficial que contiene canciones hechas para el torneo desde varios continentes.

FIFA ha sido fuertemente criticada por el elevado costo de los boletos para los partidos de la Copa Mundial 2026, las más caras de la historia. (Foto: FIFA)

Además, para quienes no obtuvieron entradas para los partidos en Estados Unidos, el máximo ente del balompié vende la réplica oficial de la entrada, con el nombre del comprador.

Los precios de los artículos de colección de la vigente edición del Mundial, oscilan entre los 20 y 350 dólares, es decir entre los 150 y los 2,700 quetzales. (Foto: FIFA)

Balones Trionda, gorras, trofeos, llaveros y figuras de las mascotas se suman a los artículos a la venta.

*Con información de agencias.