FIFA vende por pedazos el césped de la final mundialista

La tienda en línea de la FIFA ofrece segmentos del césped que se utilizará en la final de la Copa Mundial 2026, en el estadio de Nueva Jersey/Nueva York el próximo 19 de julio.
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Cada pequeña pieza, para coleccionistas y aficionados, tendrá un costo de 450 dólares (unos 3,500 quetzales). La tienda promociona los fragmentos de gramilla como "artículos exclusivos" y "una pieza auténtica" del futbol internacional.
Según agencias internacionales, las porciones de césped serán conservadas en acrílico y empacadas en una caja, junto a un USB de recuerdo.
El fragmento de gramilla es uno más de los múltiples artículos que FIFA ha puesto a disposición de los seguidores del torneo, como el álbum oficial que contiene canciones hechas para el torneo desde varios continentes.
Además, para quienes no obtuvieron entradas para los partidos en Estados Unidos, el máximo ente del balompié vende la réplica oficial de la entrada, con el nombre del comprador.
Balones Trionda, gorras, trofeos, llaveros y figuras de las mascotas se suman a los artículos a la venta.
*Con información de agencias.