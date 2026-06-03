España se prepara para la Copa del Mundo con amistoso frente a Irak

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España se prepara para afrontar este jueves su primera prueba de cara a la Copa del Mundo, en amistoso contra Irak en La Coruña, con varias bajas entre lesionados y futbolistas que disputaron la final de la Champions League.

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El entrenador Luis de la Fuente no contará con David Raya, Martín Zubimendi y Fabian Ruiz, quienes estuvieron en Budapest el fin de semana pasado, y tampoco con Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que se mantienen en recuperación de sus respectivas molestias físicas.

Ante ello, el timonel de La Roja decidió citar para este duelo a nueve futbolistas de refuerzo que no están en la lista oficial de convocados, pero que podrían sumar algunos minutos, sobre todo para no sobrecargar a los que sí harán el viaje a Chattanooga, Atlanta (EE. UU.), en donde tendrán su campo base.

Será un buen primer testeo para De la Fuente, sobre todo con miras al debut frente a Cabo Verde, el 15 de junio, pues la selección iraquí también es mundialista.

España no se ve las caras con Irak desde 2009, cuando en la Copa Confederaciones, previo a Sudáfrica 2010 (edición que conquistaron), los europeos ganaron 1-0 con un tanto de David Villa.