España llega a México con bajas para probarse ante Perú

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La selección de España afronta este lunes (8:00 p.m.) en Puebla su segundo y último compromiso amistoso antes de iniciar su participación en el Mundial de 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega tras empatar 1-1 frente a Irak en un encuentro marcado por las pruebas tácticas y las numerosas ausencias, ya que diez de los futbolistas convocados no participaron.

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Para el choque frente a Perú, el escenario será distinto. El técnico español tiene previsto alinear una formación muy similar a la que utilizará en el estreno mundialista del próximo 15 de junio ante Cabo Verde, en Atlanta.

Aunque la expedición cuenta ya con todos sus integrantes, tres jugadores continúan recuperándose de problemas musculares. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz trabajan al margen del grupo y, en caso de estar disponibles para el debut mundialista, partirían inicialmente como opciones desde el banquillo.

¡LAMINE YAMAL TERMINA EL PRIMER ENTRENAMIENTO… SENTADO EN LA NEVERA!@GuilleCasquero pic.twitter.com/MgmWcay8mD — Diario AS (@diarioas) June 6, 2026

Más allá de esas ausencias, la noticia positiva para el seleccionador es que no se han producido nuevos contratiempos físicos. Incluso Rodri, que sufrió un golpe durante una acción con Gavi en el entrenamiento del sábado, podrá estar disponible sin inconvenientes.

Enfrente estará una selección peruana que actuará como rival de preparación para España después de quedarse fuera de la fase final del Mundial. El conjunto dirigido por Mario Menezes llega con buenas sensaciones tras imponerse a Haití por 1-2 el pasado sábado.