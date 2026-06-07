Christian Eriksen sufre un nuevo susto de salud en amistoso entre Dinamarca y Ucrania

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Christian Eriksen sufrió un nuevo susto de salud durante amistoso de Dinamarca

La selección de Dinamarca vivió momentos de preocupación este sábado luego de que Christian Eriksen se desplomara sobre el terreno de juego durante el encuentro amistoso frente a Ucrania.

El mediocampista danés tuvo que recibir atención médica inmediata, aunque posteriormente se confirmó que se encuentra consciente y fuera de peligro.

La acción ocurrió al minuto 64, cuando el futbolista del Wolfsburgo, de 34 años, manifestó molestias en el pecho antes de caer al césped. Sus compañeros reaccionaron de inmediato y solicitaron la intervención urgente de los servicios médicos, que ingresaron rápidamente para asistir al jugador.

Ante la situación, el partido fue suspendido cuando Dinamarca se imponía 2-1 en el marcador. Horas después, la federación danesa informó que Eriksen permanecía consciente y estable dentro de las circunstancias.

Mira aquí el momento en que el jugador se colapsó en el terreno de juego:

¡URGENTE! Un jugador de Dinamarca se desvaneció en el campo de juego en el amistoso frente a Ucrania. El partido se encuentra suspendido a la espera de novedades. pic.twitter.com/X8uW7lMeui — POTRERO • Resultados en vivo (@potrero_app) June 7, 2026

El médico de la selección danesa, Morten Boesen, ofreció detalles sobre el estado del volante y explicó que el futbolista recuperó el conocimiento pocos instantes después del incidente.

"Christian está bien. Abandonó el campo por sus propios medios y, según las evaluaciones iniciales, el marcapasos funciona correctamente. Perdió la consciencia durante un breve periodo, pero reaccionó rápidamente y pudimos comunicarnos con él de inmediato", señaló el galeno.

Boesen añadió que Eriksen será sometido a exámenes más profundos en un centro hospitalario para determinar qué provocó el episodio. Asimismo, indicó que el jugador se mantiene en contacto con el cuerpo médico y envió un mensaje de tranquilidad a sus compañeros de selección.

️El médico del equipo de Dinamarca Morten Boesen: "Christian Eriksen está bien y salió del campo por su propio pie. Según lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo brevemente inconsciente, pero recuperó la conciencia muy rápidamente, y rápidamente estuvimos en… pic.twitter.com/GeFNiWFNou — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) June 7, 2026

Incidente previo

La emergencia recordó el dramático episodio que Eriksen vivió durante la Eurocopa de 2020, cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido ante Finlandia y tuvo que ser reanimado sobre el terreno de juego. Desde entonces, el danés juega con un marcapasos implantado.