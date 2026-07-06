España manda a casa a Cristiano Ronaldo al vencer 1-0 a Portugal y avanzar a cuartos

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España avanzó a cuartos de final tras vencer por 1-0 y eliminar a la Portugal el el último Mundial de Crsitiano Ronaldo, en un reñido duelo disputado el lunes en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

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El solitario gol del triunfo llegó a los 90+1 con el disparo de un recién ingresado Mikel Merino. Fue un partido de octavos de final parejo, de ida y vuelta, con sabor a final adelantada.

Ahora la Roja se enfrentará en la siguiente fase con el vencedor del Estados Unidos-Bélgica de este lunes en Seattle.