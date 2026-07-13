España perfila su once de gala y llega al cien ante Francia para las semis

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La selección de España se encuentra a un paso de la gloria absoluta a horas de disputar la gran semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 frente al combinado de Francia.

El ambiente en la interna del plantel español es de absoluta concentración, optimismo y, sobre todo, de un parte médico inmejorable que ilusiona a toda España.

A diferencia de etapas anteriores o de los sobresaltos físicos que suelen castigar a los equipos en instancias tan decisivas, las noticias desde la concentración española son contundentes: no hay futbolistas lesionados ni sancionados. Luis de la Fuente cuenta con la plantilla al cien.

¿Dos equipos ganadores? Dos equipos ganadores.



(Y ojo, que alguno repite ).#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/U2MZERZqMD — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2026

Hombres clave del medio campo como Rodri y Fabián Ruiz, junto a la explosividad desbordante de Lamine Yamal y Nico Williams, han respondido de manera perfecta a las cargas de trabajo y están al cien por ciento para saltar al césped desde el primer minuto.

¿Cuándo y a qué hora juegan Francia vs. España en las semifinales del Mundial 2026?

La Roja presume un bloque físico pleno y sin fisuras. El combinado europeo buscará imponer su identidad, el dominio absoluto de la medular y la vertiginosa verticalidad por las bandas para doblegar a una Francia que promete un gran espectáculo.