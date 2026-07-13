Mundial 2026
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España perfila su once de gala y llega al cien ante Francia para las semis

  • Por Soy502
13 de julio de 2026, 16:26
Luis de la Fuente tiene equipo completo para enfrentar a Francia en semifinales. (Foto: AFP)

Luis de la Fuente tiene equipo completo para enfrentar a Francia en semifinales. (Foto: AFP)

La selección de España se encuentra a un paso de la gloria absoluta a horas de disputar la gran semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 frente al combinado de Francia.

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El ambiente en la interna del plantel español es de absoluta concentración, optimismo y, sobre todo, de un parte médico inmejorable que ilusiona a toda España.

A diferencia de etapas anteriores o de los sobresaltos físicos que suelen castigar a los equipos en instancias tan decisivas, las noticias desde la concentración española son contundentes: no hay futbolistas lesionados ni sancionados. Luis de la Fuente cuenta con la plantilla al cien.

Hombres clave del medio campo como Rodri y Fabián Ruiz, junto a la explosividad desbordante de Lamine Yamal y Nico Williams, han respondido de manera perfecta a las cargas de trabajo y están al cien por ciento para saltar al césped desde el primer minuto.

¿Cuándo y a qué hora juegan Francia vs. España en las semifinales del Mundial 2026?

La Roja presume un bloque físico pleno y sin fisuras. El combinado europeo buscará imponer su identidad, el dominio absoluto de la medular y la vertiginosa verticalidad por las bandas para doblegar a una Francia que promete un gran espectáculo.

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