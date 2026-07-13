Rabiot responde a Lamine Yamal antes del Francia vs España: "No tememos a nadie"

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El ambiente comenzó a calentarse antes de la semifinal del Mundial entre Francia y España. Tras las declaraciones de Lamine Yamal asegurando que la Roja no teme a los Bleus, el mediocampista francés Adrien Rabiot respondió con firmeza en la conferencia de prensa previa al duelo.

"No tememos a nadie, evidentemente. Por el camino que hemos recorrido, creo que llegamos a esta semifinal en las mejores condiciones posibles. Difícilmente podríamos haber llegado mejor", afirmó el jugador del AC Milan.

Las palabras de Rabiot llegan como respuesta a Lamine Yamal, quien el pasado viernes lanzó un mensaje de confianza al recordar los recientes triunfos de España sobre Francia.

️Adrien Rabiot: “ ¡NO HAY PLAN ANTI-YAMAL ! Nos concentramos en el equipo español.” pic.twitter.com/ZcI3TAwxL4 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) July 13, 2026

"Si Francia debe temer a alguien, es a nosotros. Fuimos nosotros quienes les eliminamos la última vez. Hay dos opciones: que ellos lleguen a tres finales seguidas del Mundial o que nosotros les ganemos tres veces seguidas. No tenemos ningún miedo", declaró el atacante del Barcelona, que este lunes celebró su cumpleaños número 19.

Pese al gran momento que atraviesa Yamal, Rabiot descartó que Francia prepare una estrategia especial para frenar al extremo español, decisivo en las semifinales de la Eurocopa 2024 y de la Liga de Naciones 2025.

"No habrá un plan anti-Yamal. Nos centramos en la selección española, no en un solo jugador. Sabemos que son peligrosos por su ataque, su posesión, el juego en espacios reducidos y la calidad de sus combinaciones. Debemos enfocarnos en el colectivo", explicó.

Lamine ya representó problemas para Francia en la Liga de Naciones. (Foto: FIFA)

El volante también destacó el buen ambiente que existe dentro del plantel galo, al que atribuyó parte del éxito en este Mundial.

"Fuera del campo todo funciona muy bien y eso representa una parte importante de lo que hemos conseguido. Además, las dificultades que ha vivido el seleccionador Didier Deschamps nos han unido todavía más como grupo", concluyó.

*Con información de AFP