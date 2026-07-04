Messi y Mbappé lideran el once ideal de los 16avos de final

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La plataforma especializada en datos y estadísticas, Sofascore, dio a conocer el equipo ideal de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una vez definidos los clasificados a los octavos de final del torneo.

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El once destaca por el protagonismo de jugadores que fueron determinantes para que sus selecciones avanzaran de ronda. En la portería aparece el paraguayo Orlando Gil (9.9 de puntuación), figura en la histórica victoria sobre Alemania en penales, acompañado en la defensa por su compatriota José Canale (8.0), además del argentino Lisandro Martínez (9.2) y los españoles Marc Cucurella (8.3) y Pedro Porro (8.4).

Este es el once ideal de los 16avos, según Sofascore.

Repasa las estadísticas de cada jugador en este enlace.

En el mediocampo fueron elegidos el francés Michael Olise (8.8), el canadiense Stephen Eustáquio (8.8) y el marfileño Amad Diallo (9.5).

El ataque está encabezado por tres de las grandes figuras del campeonato: Lionel Messi (9.5), máximo goleador del Mundial con siete anotaciones, Mikel Oyarzabal (9.2), quien ha sido clave para España, y Kylian Mbappé (9.8), líder ofensivo de la selección francesa.