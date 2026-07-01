España se prepara para enfrentar a Austria en los dieciseisavos

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Ligeramente mermado en la parte ofensiva, España arranca este jueves su llave de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo frente a Austria, con Lamine Yamal ya recuperado al cien tras estar mermado en la fase de grupos por una molestia.

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En el SoFi Stadium, más conocido como Estadio Los Ángeles para este Mundial, La Roja se presenta sin Nico Williams ni Yeremy Pino, ambos bajas por lesión, pero con Yamal y Álex Baena en un gran momento para tratar de evitar una eliminación prematura, como ya le pasó a algunas favoritas.

Todavía no se ha visto a la mejor versión de los dirigidos por Luis de la Fuente, la que los llevó a coronarse en la Eurocopa, por lo que en la afición existe cierto temor, sobre todo frente a un combinado austriaco que se sabe aguerrido y que tras clasificar en el último suspiro, quiere dar un batacazo en el mata a mata.

Además, la selección comandada por David Alaba, exjugador del Real Madrid, quiere mantener la maldición que persigue a España desde que salió campeona, de no ganar un partido de eliminación directa, pues se despidió en octavos de final en Rusia 2018 y Catar 2022, mientras que en Brasil 2014 ni siquiera avanzó de grupos.

Con la fichita de favoritos para pelear por el título desde la previa, los españoles serán los que mayor presión tendrán y será el escenario perfecto para que se afiancen y ganar confianza.