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El entrenador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, aplaudió este miércoles a Harry Kane, quien marcó los dos goles del triunfo 2-1 ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial.

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Tuchel, más allá del reconocimiento a su estrella, resaltó la paciencia de la selección de Los Tres Leones para reponerse tras "el peor comienzo posible".

Kane anotó en los minutos 75 y 86, después de que Brian Cipenga pusiera arriba a los africanos en el 7.

You voted Harry Kane @MichelobUltra Superior Player of the Match!



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"Es cada vez mejor", celebró un sonriente Tuchel al referirse al delantero del Bayern Múnich, quien llegó a cinco goles en United 2026 con la selección inglesa y a 13 de por vida.

"Seguimos creyendo. Tuvimos el peor comienzo posible. Primer disparo, primer gol y se complicó el partido, pero después de la primera pausa para hidratación, mejoramos y dominamos", analizó Tuchel.

"Deberíamos haber tenido un penalti (reclamado por Kane). Los suplentes entraron, se esforzaron y ganamos. Merecido, pero tuvimos que trabajar mucho. Tenemos que tener esa mentalidad: si las cosas se ponen difíciles, se ponen difíciles, pero no podemos perder la paciencia ni la fe", agregó.