España regresa a los entrenamientos sin tres estrellas

-

Tras una jornada de descanso, España regresó a los entrenamientos este lunes en la Baylor School de Chattanooga sin tres lesionados; Yéremy Pino, Nico Williams y Víctor Muñoz, pero con el regreso de Aymeric Laporte.

En el penúltimo entrenamiento de España en Chattanooga, los tres lesionados se ejercitaron al margen del grupo a tres días de jugar en Los Ángeles en dieciseisavos ante Austria.

España promedió 62 % de posesión del balón durante la fase de grupos en United 2026. (Foto: AFP)

Williams, por su lado, con un problema muscular en el aductor derecho y Yéremy, con un esguince en la clavícula, hicieron bicicleta estática.

Víctor Muñoz, que todavía no ha debutado en el torneo por una lesión muscular, entrenó en solitario, en un campo adyacente tras calentar con sus compañeros.

Aymeric Laporte, que no se entrenó el sábado en la sesión de recuperación por "gestión de cargas", regresó a la práctica grupal.

En 66 minutos que ha disputado Nico Williams en el Mundial 2026, suma 44 desmarques para recibir el balón. (Foto: AFP)

España entrenará por última vez en la Baylor School el martes antes de volar a Los Ángeles, donde jugará el jueves. Abandona definitivamente Chattanooga y ya no tendrá campo base.

Rodri suma 344 pases, con una precisión del 95 %. (Foto: AFP)

En caso de derrotar a Austria, jugará en octavos en Dallas ante Portugal o Croacia.