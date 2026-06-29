Noruega ante Costa de Marfil: rodeo mundialista en Dallas

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El estadio techado de los Dallas Cowboys será escenario de un duelo de dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 con sabor a rodeo entre Erling Haaland, el pistolero de Noruega, y la defensa de acero de Costa de Marfil.

El choque en suelo texano promete emociones en el césped y en las gradas, con los remeros vikingos de un lado y los vibrantes hinchas de camiseta naranja del otro.

De los 37 centros de Noruega en la primera etapa de competencia, se completaron 12. (Foto: AFP)

Los marfileños también cuentan con peligrosos francotiradores en sus filas, comenzando por Amad Diallo, delantero del Manchester United, y Nicolas Pépé, actual atacante del Villarreal.

El extremo Yan Diomandé merece una mención especial, la sensación del RB Leipzig de 19 años, que ha demostrado por qué lo persiguen los clubes más grandes de Europa.

Franck Kessie fue el jugador de Costa de Marfil que más distancia recorrió durante la fase de grupos, con 32.55 kilómetros. (Foto: AFP)

Los Elefantes son capaces de golpear rápido y con fuerza en ataque, especialmente por las bandas, pero han hecho de la robustez defensiva uno de los pilares de su juego bajo la batuta del seleccionador Emerse Faé.

El guardameta Yahia Fofana, el central Emmanuel Agbadou y el lateral Guéla Doué, hermano del internacional francés Désiré Doué, son bastiones de una zaga que no concedió un gol en sus 10 partidos de la clasificación para el Mundial 2026.

De los 34 remates a puerta registrados por Noruega en la fase de grupos, 17 fueron entre los 3 palos. (Foto: AFP)

Cerrojo africano

En sus tres partidos de la fase de grupos, Costa de Marfil dejó en blanco a Ecuador (1-0) y a Curazao (2-0), pero concedió goles ante Alemania en la derrota 2-1.

El cerrojo africano estará a prueba frente a una Noruega que concentra todo su poder en ataque. Martin Odegaard, mediapunta del Arsenal, conecta el centro del campo con un temible trío ofensivo conformado por Alexander Sorloth, Antonio Nusa y sobre todo Erling Haaland.

Erling Haaland fue el jugador de los Vikingos que registró más remates a puerta, con 9. (Foto: AFP)

En las dos últimas temporadas, la selección nórdica solo ha terminado dos de sus 23 partidos sin perforar el arco rival. En esta Copa del Mundo acumula 8 goles en tres encuentros, la mitad de ellos firmados por Haaland, a pesar de que la estrella del Manchester City, junto a la mayoría de los titulares, fue reservado en la derrota 4-1 contra Francia en el cierre de la primera fase.

Haaland, en su primer Mundial a los 25 años, arranca las eliminatorias dos tantos por detrás del máximo artillero del torneo, el argentino Lionel Messi.

Costa de Marfil completó 1,374 de los 1,564 pases en la fase de grupos. (Foto: AFP)

Hasta el momento, Haaland ha festejado en 59 ocasiones en 52 encuentros de selecciones.

El vencedor de este apasionante cruce viajará a Nueva Jersey, para medirse el próximo fin de semana en octavos de final contra Brasil.

Torbjorn Heggem fue el futbolista de Noruega con más pases registrados en los primeros 3 partidos, con 126. (Foto: AFP)

Así jugarían:

Costa de Marfil: 1 Fofana, 3 Konan, 7 Kossounou, 20 Agbadou, 17 Doue, 26 Oulai, 8 Kessie, 6 S. Fofana, 15 Diallo, 11 Y. Diomande y 9 Bonny. DT: Emerse Faé

Noruega: 1 Nyland, 3 Ajer, 17 Heggem, 5 Moller Wolfe, 26 Ryerson, 8 Berge, 10 Odegaard, 14 Aursnes, 9 Haaland, 7 Sorloth y 20 Nusa. DT: Stale Solbakken

Los marfileños registraron 31 remates a puerta durante los primeros tres partidos de United 2026, 20 desde dentro del área penal. (Foto: AFP)

El partido entre Costa de Marfil y Noruega, podrá verse a través de Canal 11, Tigo Sports y FOX.