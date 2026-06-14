España va por la segunda estrella ante un Cabo Verde imparable

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El Grupo H inicia actividad este lunes con un partido entre la poderosa y experimentada España y la ilusionada Cabo Verde, debutante en el torneo mundial.

Aunque las estadísticas perfilan a los dirigidos por De la Fuente como favoritos, el paso firme de los caboverdianos representa un reto que podría marcar el rumbo de ambas selecciones en lo que reste de la fase de grupos.

La España campeona en 2010, tenía como base a jugadores del Barcelona, tal y como ahora sucedió con la convocatoria de 8 blaugranas. (Foto: FIFA)

El juego en Atlanta, programado a las 10:00 a. m., pareciera un mero trámite para la Roja, aunque la ilusión de Cabo Verde puede ser el impulso necesario para dar pelea. Los combinados no se han visto las caras previamente, dejando a la imaginación lo que pueda pasar sobre la cancha.

Los europeos llegan al debut luego de dos empates y dos victorias en lo que va del año, mientras que los africanos lo hacen tras dos triunfos 3-0, sobre Serbia y Bermudas.

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De la Fuente se ha mostrado confiado en su equipo, capaz de pelear por el título, sobre todo tras confirmarse la recuperación de Lamine Yamal, figura sobre quien se ha posicionado buena parte de la responsabilidad ofensiva.

Cabo Verde, por su lado, aunque tiene grandes desafíos en la primera ronda, se enfoca en dar una digna presentación en su primer Mundial.

Para Bubista, el sueño del Mundial representa la reivindicación de un pueblo y una historia de lucha. (Foto: FIFA)

Así jugarían:

España: 23 Simón, 5 Llorente, 22 Cubarsí, 14 Laporte, 24 Cucurella, 16 Rodri, 20 Pedri, 8 Ruiz, 7 Torres, 21 Oyarzabal y 15 Baena. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: 1 Vozinha, 3 Borges, 4 Lopes, 8 Paulo, 6 Lenini, 16 Y. Semedo, 20 Mendes, 10 Monteiro, 17 W. Semedo y 19 Livramento. DT: Bubista.

El juego entre España y Cabo Verde se desarrollará en el Estadio Atlanta, a partir de las 10:00 a. m., con el arbitraje de Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. Podrás verlo por Tigo Sports.