España traslada su campamento a Atlanta para el debut ante Cabo Verde

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La selección de España abandonó este sábado su base de entrenamiento en Chattanooga, Tennessee, para trasladarse a Atlanta.

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En esta ciudad completará la preparación final antes de su estreno en la Copa del Mundo, programado para el próximo lunes 15 de junio frente a Cabo Verde a las 10:00 a. m.

Tú haz lo que quieras, Álex.



Triplete bien variadito de Baena en una misma secuencia.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qKURUKppJg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 13, 2026

La salida del cuadro español congregó a un centenar de aficionados en los alrededores del hotel. Debido al estricto perímetro de seguridad y las vallas con lonas colocadas por la organización, los seguidores tuvieron que buscar resquicios o levantar a los niños en hombros para ver a los futbolistas.

La expedición realizó el trayecto por carretera en un viaje de poco más de dos horas, escoltada por catorce motocicletas policiales. España afronta el torneo como una de las candidatas y con la plantilla completa, tras la recuperación muscular de Nico Williams, Víctor Muñoz y el propio Yamal. El equipo realizará el domingo su última sesión práctica fuera del estadio del partido, siguiendo las directrices de la FIFA.