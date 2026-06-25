España y Uruguay se juegan sus opciones en un cara a cara interesante

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En un grupo H con casi todo por decidir, la renacida España y una Uruguay en situación límite se citan este sábado en el Estadio Guadalajara en un duelo de campeonas, subrayado como uno de los platos fuertes de la primera ronda de la Copa del Mundo 2026.

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Los charrúas ocupan el segundo lugar del sector con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, mientras que La Roja es primera con cuatro unidades.

Con dos empates en Miami (1-1 ante Arabia y 2-2 ante Cabo Verde) la Celeste sale obligada a salir a por todas ante los españoles si no quiere apurar opciones pegada a la calculadora.

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Emilio Butragueño y Fernando Hierro, históricos mundialistas de la @SEFutbol, nos visitan en el entrenamiento oficial en Guadalajara.



Siempre es un placer veros #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/jHrswJvK2W — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 25, 2026

El equipo de Marcelo Bielsa necesita un triunfo ante un combinado español que no ha perdido en el tiempo reglamentario en sus últimos 33 partidos.

La selección dirigida por Luis de la Fuente, sin ritmo en su inesperado empate 0-0 ante Cabo Verde y enrabietada ante Arabia (4-0), está virtualmente en dieciseisavos, aunque todavía juega por la primera posición, ya que alguna combinación de resultados incluso podría dejarla como tercera o, aún peor, segunda, lo que le obligaría a medirse a Argentina en la siguiente ronda.

Para ello, volverán a encomendarse al joven Lamine Yamal, quien ya sumó 45 minutos en el pasado duelo y que parece ser ya está para disputar el encuentro completo.