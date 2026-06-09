España vence 3-1 a Perú en Puebla y está lista para el Mundial 2026

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España se adueñó del balón y, sin emplearse a fondo, venció 3-1 a Perú el lunes en el partido que cerró su preparación para el Mundial 2026, jugado en Puebla (centro de México).

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Mikel Oyarzabal, al minuto 2, Pedri, al 32', y el portero Pedro Gallese, al 53' en propia puerta, hicieron los goles para este triunfo español.

Jairo Vélez descontó para Perú al 66'.

A pesar de las ausencias de sus extremos estelares Lamine Yamal y Nico Williams, España ofreció un fútbol ofensivo durante el primer tiempo que agradó a los 45.845 espectadores que llenaron el estadio Cuauhtémoc.

Aficionados de España con carteles en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, México. (Foto: España)

Ferrán Torres y Pedri, astros del Barcelona, fueron los jugadores más ovacionados en este ensayo. Ambos se combinaron para convertir en el segundo gol uno de los ataques más espectaculares de la Roja en el partido.