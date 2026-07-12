España vuelve a los entrenos y perfila su once para Francia

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Este domingo, la selección de España entrenó en el Cotton Bowl de Dallas con todas sus figuras a disposición del técnico Luis de la Fuente.

El equipo ajustó el once que podría medirse ante Francia a la 1:00 p. m. del martes, en la primera semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026.

España registra 1,351 recepciones bajo presión. (Foto: AFP)

Ante Bélgica, De la Fuente dio ingreso a Fabian Ruiz en lugar de Pedri, abriendo sus posibilidades para tocar piezas del armado según las características del rival a enfrentar. Ante los galos espera sorprender sin poner en riesgo lo logrado hasta ahora.

La Roja registra 2,993 desmarques para recibir balón, 863 a la espalda de la defensa, 1,063 entre líneas y 1,067 por delante de la defensa. (Foto: AFP)

España y Francia comparten cualidades: defensa sólida y una ofensiva contundente, por lo que De la Fuente tiene enfrente una prueba de fuego, en la que podría ampliar su récord de 37 duelos oficiales invicto.

La Roja llega al partido en su mejor momento y con la plantilla completa lista para saltar al campo. Todos los jugadores que habían presentado molestias físicas, las han superado, como Nico Williams, que comenzó la aventura en United 2026 rodeado de incertidumbres.

Nico Williams ha disputado 84 minutos, a falta de las semifinales y una hipotética final o el duelo por el tercer lugar en la Copa del Mundo 2026. (Foto: AFP)

Williams, quien cumplió 24 años este domingo, completó la práctica sin novedades y espera con ilusión el juego de semifinales para aportar a la selección española que sueña con alcanzar su segunda estrella.

*Con información de agencias.