“Jugamos todos los partidos para ganarlos”, advierte Lacroix

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El central francés Maxence Lacroix advirtió este domingo que la defensa de los Galos está preparada para enfrentar a la España de Lamine Yamal en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

"Somos conscientes de nuestras cualidades. Sabemos que España también tiene una plantilla muy buena, que también ha hecho un gran recorrido aquí. Nosotros jugamos todos los partidos para ganarlos. Todos los rivales son muy buenos jugadores y muy buenos equipos y los respetamos, pero tenemos un objetivo, que es ganar, y vamos a concentrarnos en eso", aseguró el futbolista.

El francés Lacroix ha recibido 2 faltas y registra 1 fuera de juego. (Foto: AFP)

Al ser consultado sobre Yamal, el defensa de Les Bleus señaló que es un adversario complicado. "Es muy bueno y ya lo ha demostrado varias veces en este Mundial, que puede hacer daño; pero nuestra plantilla también lo es, con la calidad defensiva que tiene", valoró.

Lacroix acumula 46 pases, con una precisión del 93%. (Foto: AFP)

Francia, según Lacroix, está preparada para su siguiente reto. "Sabemos que va a ser un gran partido. Una semifinal de un Mundial, contra cualquier rival, siempre es complicada. Es un gran momento y un partido importante", concluyó.

*Con información de agencias.