Netflix: ¿Cuándo se estrena Lucifer temporada 6?

Esta última temporada contará con 10 episodios que estarán llenos de mucha diversión.

La serie " Lucifer" se ha convertido durante los últimos años en una de las más populares de Netflix, sobre todo el performance del tan querido "diablo".

Desde su debut en 2016 pasó a ser de las más aclamadas, y cuando llegó a la plataforma de streaming se logró posicionar más de lo que ya estaba.

Recientemente en Twitter se dio a conocer la fecha de estreno de la tan aclamada sexta temporada, el anuncio sorprendió a los miles de seguidores.

De acuerdo con un tuit de la cuenta oficial de "Lucifer", indicaron que la espera llegará a su fin el próximo 10 de septiembre.

Pese a que se conocía que la quinta temporada, que fue dividida en dos partes, sería la última, la trama concluirá con 10 episodios en esta sexta temporada.

let's be bad one last time #lucifer s6 arrives on @netflix september 10th pic.twitter.com/DgD0X0qrfR — Lucifer (@LuciferNetflix) July 25, 2021

Mira aquí el video: