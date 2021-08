Revelan causa de muerte de Liliana Aragón y su última voluntad

La primera actriz Liliana Aragón falleció este lunes 02 de agosto, a los 82 años de edad.

La noticia de la tragedia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de una publicación en Twitter.

Ante la pérdida de la famosa actriz familiares y amigos le dieron el último adiós en Cuernava, México.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Lilia Aragón del Rivero, quien fuera Secretaria General de nuestro sindicato durante el período 2006-2010. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz pic.twitter.com/zvTqhddP8y — Asociación Nacional de Actores (@andactores) August 2, 2021

Así fueron los últimos días de Aragón

Pablo Mendizábal, hijo de Liliana dio a conocer que su madre pasó los últimos días de su vida recuperándose de una cirugía intestinal que le realizaron, pero rodeada de mucho cariño.

De acuerdo con Pablo, durante la intervención quirúrgica le cortaron 1 metro de intestino a Liliana Aragón, tras padecer de cáncer de colon.

"La operación fue complicada, se le quitó 1 metro de intestino, se le hizo una ileostomía que se hace para llevar los desechos fuera del cuerpo, cuando el colon o el recto no están funcionando apropiadamente”, expresó.

Pablo también confesó que la última voluntad de su madre fue que la cremaran. "A mí me creman y me meten a un bote Nestlé y me guardan en una despensa’. Obviamente Nestlé de ese tamaño, pero entonces la cremamos, ya veremos después", agregó.

¿Quién fue Lilia Aragón?

Lilia Isabel Aragón del Rivero fue una primera actriz de cine, de teatro y de televisión.

Nació el 22 de septiembre de 1938 en la ciudad de Cuautla, en Morelos. Era hija de Eliseo Aragón Rebolledo y nieta de los dueños de la carpa ‘Ofelia’, la cual vio pasar por su escenario a artistas de la talla de Mario Moreno "Cantinflas".

Su primera participación en el mundo de la actuación fue en 1969 con la obra "Alguien nos quiere matar".

Durante los años 70 ingresó al mundo de las telenovelas con ‘El Mariachi’. Le siguieron ‘Angelitos Negros’, ‘Las Fieras’, ‘Donde Termina el Cambio’ y ‘Los Bandidos de Río Frío’, por citar algunas de esa época.

En 1986 formó parte de "Cuna de Lobos", una de las historias mexicanas más exitosas de todos los tiempos.