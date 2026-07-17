Esta será la duración del medio tiempo del Mundial FIFA 2026

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La Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA informó de manera oficial que la duración del medio tiempo, en el partido final por la Copa del Mundo entre España y Argentina, durará 17 minutos.

Según describen, las actuaciones musicales durarán 11 minutos y el resto servirá para el montaje y desmontaje el escenario y regar el césped para continuar con el encuentro.

Foto: AFP.

Esta información surge luego de la curiosidad y rumores de que el evento dentro del encuentro del domingo a España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se alargaría incluso 30 minutos.

No es otro que la duración del descanso, que según la organización del torneo no pasará de los 17 minutos. Es decir, sólo dos más que el tiempo de descanso habitual en un partido de fútbol. FIFA lo comunicó a las Federaciones de España y Argentina.

¿Quienes formarán parte del show del medio tiempo de la final del Mundial FIFIA 2026?

Entre los involucrados en los shows que se llevarán a cabo en Nueva York están: Shakira, Madonna y Justin Bieber. Debido a las altas temperaturas por el verano registradas Nueva York, continúan las pausas de hidratación.