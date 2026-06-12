Esta es la visa que los "influencers" deberán tramitar en EE.UU.

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Autoridades estadounidenses advirtieron que los creadores de contenido deberán contar con una visa apropiada para grabar contenido.

Las autoridades de Estados Unidos advirtieron que los creadores de contenido extranjeros que viajen al país para producir material con fines comerciales durante el Mundial de fútbol deberán contar con una visa apropiada y no podrán realizar esas actividades solo con un permiso de turista.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional, "tener como único propósito de la visita la creación de contenido (como influencer), generando así ganancias provenientes de Estados Unidos mientras se está en el país, se considera trabajo y requiere la visa correspondiente".

Las autoridades recordaron que la visa de turista B-2 permite ingresar por vacaciones, visitas familiares o tratamientos médicos, pero no autoriza realizar actividades laborales ni percibir ingresos derivados de trabajos efectuados en territorio estadounidense.

La disposición cobra relevancia de cara al Mundial de 2026, ya que Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos del torneo y se espera la llegada de numerosos creadores digitales de distintos países para documentar el evento.

La visa apropiada

Como alternativa, los creadores que desarrollen actividades profesionales remuneradas pueden optar a visas como la O-1, destinada a personas con habilidades extraordinarias en áreas como las artes, los negocios, la ciencia o el deporte.

Las autoridades indicaron que incumplir las condiciones de la visa puede derivar en la cancelación del documento migratorio, la deportación y restricciones para futuros viajes al país. La norma aplica a cualquier visitante extranjero que realice actividades laborales no autorizadas bajo una visa de turista.

Los primeros deportados

Una pareja de ecuatorianos fue deportada luego que las autoridades migratorias de Estados Unidos la detuviera. Se trata de Kike Jav y Tamara Rivera, quienes indicaron que apoyarían a su selección en el Mundial de fútbol.

Los influencers, detenidos mientras intentaban realizar un video streaming, revelaron que fueron separados y mantenidos incomunicados por varias horas antes de ser deportados.

*Con información de El País