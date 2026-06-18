Estados Unidos y Australia pelearán por el liderato del grupo D

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Seattle vivirá este viernes un intenso duelo en el Mundial 2026. El anfitrión Estados Unidos confrontará a Australia (1:00 p. m.) por el primer lugar del Grupo D y el boleto a dieciseisavos.

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Los dirigidos por Mauricio Pochettino viajan de Los Ángeles hacia Seattle para cumplir la segunda jornada de competencia. Luego de un inapelable debut ante Paraguay, la escuadra de las Barras y las Estrellas llegará motivada para seguir haciendo historia en la máxima justa del futbol.

Durante el debut contra Paraguay, Estados Unidos completó 520 pases. (Foto: AFP)

Australia, el rival en turno, dejó buenas sensaciones en el debut al ganarle a Turquía, lo que promete un duelo reñido e intenso entre dos selecciones que se han visto las caras cuatro veces, dos de ellas con triunfo norteamericano, como sucedió en el amistoso de octubre 2025 (2-1).

Australia recibió 12 faltas en la primera jornada. (Foto: OkDiario)

En su estreno, los anfitriones mostraron un juego vertical y voraz, mientras que los Socceroos fueron más conservadores. En el juego de este viernes, Australia podría repetir la clave que le llevó al primer triunfo, cerrando espacios y aprovechando transiciones rápidas.

A pesar de la extraordinaria actuación del arquero Patrick Beach, para la segunda fecha el técnico Popovic apostaría por el habitual y veterano Mathew Ryan.

En el duelo entre Estados Unidos y Paraguay, de la primera fecha, los anfitriones remataron 16 veces a puerta, 6 de esos entre los tres palos. (Foto: AFP)

Estados Unidos sueña con el triunfo ante su afición, mientras Australia se enfoca en mejorar su actuación en Alemania 2006 y Catar 2022, donde llegaron a los octavos de final.

Así jugarían

Estados Unidos: 24 Freese, 16 Freeman, 3 Richards, 13 Ream, 5 A. Robinson, 2 Dest, 4 Adams, 8 McKennie, 17 Tillman, 10 Pulisic y 20 Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Australia: 1 Ryan, 3 Circati, 19 Souttar, 21 Burgess, 4 Italiano, 22 Irvine, 13 O'Neill, 5 Bos, 8 Metcalfe, 17 Irankunda y 9 Touré. DT: Tony Popovic.

El juego entre Estados Unidos y Australia, en el Estadio de Seattle, será transmitido por Tigo Sports, Fox y Canal 11.