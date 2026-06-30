Estados Unidos se encomienda a Pulisic para seguir con vida en el Mundial

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Brillante en el arranque de la Copa del Mundo de United 2026, Estados Unidos se cruza en dieciseisavos con Bosnia-Herzegovina este miércoles a la espera de una gran actuación de su estrella, Christian Pulisic, que los impulse a la siguiente ronda frente a su gente.

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Pulisic, que juega de mediapunta o de delantero, es a los 27 años la figura de referencia de una generación estadounidense que ilusiona al país coanfitrión principal de este Mundial, que jugará en el Estadio San Francisco con el favoritismo de su lado.

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Tras una primera fase en la que se vio lastrado por un golpe en el gemelo sufrido en el debut de las Barras y las Estrellas en el torneo, el jugador del AC Milan aspira a dejar su huella en esta fase de eliminación directa, una oportunidad única en casa.

El seleccionador Mauricio Pochettino podrá contar con su estrella a pleno para buscar volver a octavos de final, instancia que ya alcanzó el Team USA en Catar 2022 y que ahora llega confiado de poder incluso superarla, aunque saben que tienen que ir paso a paso.

Del otro lado, la selección europea se medirá nuevamente a un anfitrión de este certamen, luego de hacerlo en la fase de grupos contra Canadá (ya instaurada en octavos), con la que igualó 1-1 en el estreno hace ya un par de semanas, tratando de dar una nueva sorpresa.