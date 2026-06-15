Estados Unidos e Irán ponen fin a las operaciones militares tras acuerdo de paz

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El pacto establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares.

Estados Unidos e Irán alcanzaron el domingo 14 de junio un acuerdo de paz que establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes del conflicto, incluido Líbano.

El pacto representa uno de los avances más significativos hacia el fin de la guerra en Medio Oriente, que se ha prolongado durante más de tres meses.

Además, ambas naciones tienen previsto realizar una ceremonia de firma el viernes 19 de junio en Ginebra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el acuerdo a través de su red social Truth Social, poco después de que Pakistán, que actuó como mediador, informara que ambas naciones habían llegado a un consenso.

La firma oficial del acuerdo está prevista para el 19 de junio en Ginebra. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", dijo.

Poco después, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró que el acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediato a la guerra".

Gharibadi adelantó que "las negociaciones comenzarán en un plazo de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo final".

Sin embargo, Irán anunció previamente que tomaría represalias contra Israel por un bombardeo contra su movimiento aliado Hezbolá en los suburbios de Beirut.

Pero el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, publicó en X que un acuerdo alcanzado y que contempla el fin de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

Shehbaz agradeció a los gobernantes de Catar, Arabia Saudita y Turquía por su apoyo en los esfuerzos de mediación.

Caída del petróleo

El bloqueo del estrecho ha impactado la economía global, desde el aumento de los precios del combustible que ha disparado la inflación en Estados Unidos y otros países, hasta cadenas de suministro congestionadas para bienes como fertilizadores claves para la producción de alimento en áreas lejanas de Medio Oriente.

"Lo que podremos hacer es reducir el costo de la energía, no solo ahora sino en el largo plazo, y crear un verdadero motor de prosperidad en Medio Oriente", dijo el vicepresidente estadounidense JD Vance a Fox News.

De hecho, los precios del petróleo se desplomaron en la apertura de las bolsas asiáticas el lunes.

El conflicto se había extendido durante más de tres meses. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El West Texas Intermediate, referencia del mercado petrolero estadounidense, caía 4.7% a 80.89 dólares el barril.

Su equivalente mundial, Brent del mar del Norte, bajaba 4.03% a 83.81 dólares.

En tanto, el índice Nikkei 225 de la bolsa de Tokio subía 4.99% mientras el surcoreano Kospi se disparó 5.54%.

Trump justificó la guerra como necesaria para prevenir que Irán obtuviera armas nucleares, ambición que b ha negado.

La guerra comenzó a finales de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán respondió con ataques a Israel y a aliados en la región, y bloqueo en la práctica el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro global de petróleo y gas natural.

Estados Unidos respondió con un bloqueo del tráfico en todos los puertos iraníes.