Estados Unidos busca cerrar con paso perfecto la fase de grupos ante Turquía

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Con la clasificación y el liderato del grupo D ya asegurados, Estados Unidos cerrará este jueves la fase de grupos ante Turquía en el estadio de Los Ángeles, en un duelo sin incidencia en la tabla, ya que los otomanos quedaron eliminados.

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El equipo de Mauricio Pochettino buscará una tercera victoria consecutiva para completar una fase perfecta y llegar con confianza a los dieciseisavos de final.

La principal novedad pasa por Christian Pulisic. El atacante del AC Milan confirmó que se ha recuperado de la lesión en la pantorrilla que lo dejó fuera del partido ante Australia y aseguró que el objetivo es mantener el impulso de cara a la siguiente ronda.

"Entrar a las rondas eliminatorias definitivamente se sentirá mejor con una victoria, por eso vamos a salir a buscarla", señaló.

Keeping the momentum. pic.twitter.com/DR7xH94xR3 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 24, 2026

El "Capitán América" no juega desde el estreno ante Paraguay, aunque ya entrenó ayer con normalidad tras una molestia sufrida en la pantorrilla durante la preparación previa al torneo.

Pese a su recuperación, su presencia no está asegurada, ya que Pochettino podría rotar al equipo y dar descanso a varios titulares, especialmente a jugadores apercibidos como Folarin Balogun, Chris Richards, Antonee Robinson y Tyler Adams.

Who's fired up for Thursday? ✋ pic.twitter.com/WDveZMGfP6 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 23, 2026

Por su lado, Turquía, dirigida por Vincenzo Montella, afronta el encuentro ya eliminada y con el objetivo de cerrar su participación con una mejor imagen.

En caso de victoria, el equipo de las Barras y las Estrellas firmará una fase de grupos perfecta y avanzará a los dieciseisavos de final del 1 de julio en San Francisco, donde enfrentará a un rival aún por definir del segundo lugar de los grupos B, E, F, I o J.

¿Un diplomático empate?

Sin Miguel Almirón, el primer futbolista expulsado por la "Ley Vinicius" (por taparse la boca en un cruce de palabras con un rival), Paraguay enfrenta hoy a Australia en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final.

El equipo entrenado por el argentino Gustavo Alfaro tiene en sus propias manos la opción de avanzar en ese encuentro en Santa Clara, en la Bahía de San Francisco.

Ya clasificado, Estados Unidos lidera la llave con seis puntos, seguido por los canguros y guaraníes, ambos suman tres unidades. Turquía, eliminada, no ha inaugurado su cuenta.

El jueves, todos juntos



Se completó una nueva jornada de entrenamiento con máxima intensidad en San José.



La Albirroja ⚪️ sigue afinando detalles y sosteniendo el enfoque de cara al próximo desafío en la fase de grupos.



Detalles del entrenamiento: https://t.co/rV5nvdvGsW… pic.twitter.com/tYj6GqJMVw — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 24, 2026

El cuadro sudamericano viene de derrotar 1-0 a los turcos con el gol más rápido en Norteamérica 2026, logrado por Matías Galarza a los 2 minutos. Antes, tuvo el decepcionante 4-1 del debut contra los anfitriones.

Un empate entre Paraguay y Australia podría servir para que las dos selecciones clasifiquen a la próxima fase. Los Socceroos llegan al partido tras caer 2-0 ante Estados Unidos, después de haberse estrenado con una victoria frente a Turquía con idéntico marcador.

"Ambos podríamos avanzar con un punto, eso es evidente, pero no creo que esté en nuestra naturaleza conformarnos o levantar el pie del acelerador", declaró el defensor australiano Jason Geria.