Estados Unidos elimina a Bosnia y enfrentará a Bélgica en octavos de final

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Los tres países anfitriones de la Copa Mundial estarán representados en los octavos de final. Estados Unidos se unió a México y Canadá tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina ayer, resultado que le aseguró el boleto a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino dominó la primera mitad gracias a una presión constante que impidió la salida del conjunto balcánico. Bosnia solo inquietó con un tiro de esquina que estuvo cerca de convertirse en gol olímpico, pero el guardameta Matthew Freese evitó la sorpresa.

La insistencia estadounidense encontró premio al filo del descanso. Malik Tillman filtró un pase que Amar Dedić no logró despejar y Folarin Balogun aprovechó el error para definir por debajo del arquero Nikola Vasilj y firmar su tercer gol del torneo, apenas dos días antes de cumplir 25 años.

Estados Unidos se medirá ante Bélgica en Octavos de Final. ⚽#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 2, 2026

Minutos antes, al delantero estadounidense le habían anulado un tanto por posición adelantada.

Lo que parecía una noche perfecta para el ariete del Mónaco cambió al minuto 63, cuando fue expulsado por una fuerte entrada sobre Muharemovic. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro le mostró la tarjeta roja.

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Con un hombre más, Bosnia tomó el control del balón e intentó igualar el marcador, pero el conjunto de las Barras y las Estrellas resistió el asedio y sentenció el encuentro al minuto 82. Tillman coronó su gran actuación con un impecable tiro libre desde la frontal del área que dejó sin opciones a Vasilj.

Con este triunfo, Estados Unidos avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Bélgica el lunes (6:00 p. m.) en Seattle.