Estamos en Boston para empezar a vivir los cuartos de final

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El cielo gris y la lluvia copiosa conspiraron en nuestra llegada a Boston, ciudad donde iniciarán este jueves los cuartos de final del Mundial United 2026, y en el día también, en el que paró la pelota después de 27 maratónicas jornadas futboleras desde el 11 de junio.

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En la última semana de cobertura, Soy502 estuvo entre Houston y Dallas (ronda de dieciseisavos y octavos), con la sensación térmica que superaba por las tardes los 38 grados centígrados. Picante, sofocante y agotador.

Tres horas y media duró el vuelo de Dallas a Boston. (Foto: Pedro Mijangos)

Pero el martes, tregua. Tomamos un avión (tres horas y media), de suelo texano rumbo a Boston, donde también está fuerte el verano; sin embargo, un fuerte aguacero calmó el clima cálido, al punto de tener que desempacar la chumpa que ya había quedado en el olvido.

Boston es la quinta ciudad que visitamos en Estados Unidos en la cobertura mundialista y llegamos justo para la antesala del Francia ante Marruecos. Este miércoles se tienen previstas las conferencias de prensa y los entrenos abiertos a los medios por 15 minutos. ¿Hablará Mbappé?

El pronóstico del clima es de 50 por ciento de lluvia, así que es posible que haya que buscar un buen paraguas.

Como en el resto de sedes, en suelo estadounidense, a excepción de Kansas, casi cero publicidad del Mundial en el aeropuerto y principales arterias que conectan con el centro de la ciudad y los famosos suburbios.

La famosa foto cuando una enfermera se lleva a Maradona. (Foto: Agencias)

Donde le cortaron las piernas...

El Estadio Boston, el Foxboro, donde se juega el jueves, fue el escenario del último partido de Diego Armando Maradona en una cancha mundialista. El 25 de junio de 1994 Argentina venció 2-1 a Nigeria.

El "Pelusa" fue seleccionado para el control antidopaje, el cual resultó positivo por efedrina, por tal razón fue expulsado del torneo y horas después de conocer la noticia expresó una de sus célebres frases: "Me cortaron las piernas".