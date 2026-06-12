“Estamos listos”, anuncia Jesse Marsch previo al debut de Canadá

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El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, aseguró en conferencia de prensa que su equipo está listo para encarar el Mundial 2026, que inicia oficialmente para los hombres de la Hoja de Maple mañana contra Bosnia Herzegovina, a la 1:00 p. m.

Ante su expectante público, el coanfitrión abrirá la actividad del Grupo B en Toronto, con un equipo que el mismo Marsch consideró motivado, pero también presionado.

El estratega insistió en que, durante su gestión, que inició hace dos años, ha buscado construir una identidad y confianza dentro del grupo.

Canadá disputó su primera copa en México 1986. Desde entonces, no ha sumado triunfos ni empates. (Foto: AFP)

"Estamos listos para jugar, para disputar grandes partidos, para hacer sentir orgulloso a nuestro país", afirmó.

Eustaquio llevará el brazalete de capitán ante la ausencia por lesión de Alphonso Davies. El jugador afirmó que es "un sueño hecho realidad", aunque advirtió que la escuadra canadiense debe mantener la calma frente a los retos que se presentarán en los próximos días.

Los de la Hoja de Maple esperan obtener su primera victoria en la máxima cita del futbol. (Foto: AFP)

"Existe cierta presión, pero viene de la responsabilidad que sentimos. El equipo está preparado", señaló.

Además, reconoció que la experiencia en Catar 2022 dejó una profunda enseñanza al equipo: "Si no ganas el primer partido, la presión aumenta para el segundo", explicó.

Stephen Eustaquio (der.) destaca por su lectura de juego y es una pieza clave para la selección de Canadá. (Foto: AFP)

Altas y bajas

El técnico de Canadá confirmó que Davies no está listo para disputar el partido inaugural, pese a que en su última evaluación mostró una mejoría esperanzadora. Espera que su figura pueda estar disponible para los siguientes partidos.

Una buena noticia es la posibilidad de contar con Ismael Koné y Moise Bombito, asegurando que ambos han dado su mayor esfuerzo para estar a punto de cara al debut mundialista.

Jesse Marsch, entrenador de Canadá, analiza a su equipo durante la sesión de entrenamiento, un día antes del estreno. (Foto: AFP)

Alentar

Eustaquio llamó a la afición para que apoyen a la escuadra local. Afirmó que jugar en casa supone una ventaja. "Conocemos el estadio, conocemos a los aficionados y sabemos lo que se siente al salir por ese túnel", dijo.

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Marsch se mostró optimista. United 2026 representa para el grupo una oportunidad de mostrar a Canadá como país, pero además, reflejar un vestidor conformado por jugadores de distintas realidades, pero con un mismo sentimiento de pertenencia. "Todos se sienten profundamente canadienses", concluyó.