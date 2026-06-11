México vs. Sudáfrica: el partido inaugural con más expulsiones

-

El partido inaugural de United 2026, disputado entre las selecciones de México y Sudáfrica, dejó más tarjetas rojas que goles.

OTRAS NOTICIAS: México suma la primera victoria de United 2026 contra Sudáfrica

Los dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre obtuvieron un sólido triunfo 2-0 en el Estadio Ciudad de México, aunque se quedaron sin un elemento. Los africanos, por su parte, perdieron a dos de sus jugadores.

TARJETA ROJA

Sudáfrica se queda con 10 hombres tras la expulsión de Sithole por derribar a Brian Gutiérrez como último hombre



México 1-0 Sudáfrica pic.twitter.com/Ld0lb7yjNX — D/S Sports MX (@dssportsmx) June 11, 2026

Sphephelo "Yaya" Sithole, de Sudáfrica, fue el primer expulsado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio, al minuto 49, cuando derribó a Brian Gutiérrez mientras se encaminaba en soledad al arco de Williams, a pocos centímetros del área grande.

Segunda tarjeta roja para Sudáfrica



Una agresión sobre el Piojo Alvarado fue revisada en el VAR y se determinó como expulsión para Zwane pic.twitter.com/ZjqnSSCMVV — D/S Sports MX (@dssportsmx) June 11, 2026

Llegado el 84' del tiempo corrido, el también sudafricano Themba Zwane se fue a las duchas luego de confirmarse a través del VAR que agredió a un adversario del Tri. Con 9 futbolistas, el conjunto africano intentaría cerrar el partido con dignidad.

28 rojas es el récord de mayor cantidad de expulsiones en un Mundial. Se registró en Alemania 2006.

Al 90+2', con el marcador a su favor, César Montes frustró una jugada manifiesta de gol para los africanos, a segundos del pitazo final, derribando a un adversario que se acercaba al área mexicana.

Por primera vez en la historia, tres jugadores fueron expulsados en el partido inaugural: dos de Sudáfrica y uno de México. (Foto: AFP)

Con las tres tarjetas rojas mostradas, este partido se convirtió en el juego de inauguración mundialista con más expulsiones de la historia, superando incluso justas completas como Uruguay 1930 e Italia 1934 en las que hubo solamente una expulsión.