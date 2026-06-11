México vs. Sudáfrica: el partido inaugural con más expulsiones

El partido inaugural de United 2026, disputado entre las selecciones de México y Sudáfrica, dejó más tarjetas rojas que goles.
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Los dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre obtuvieron un sólido triunfo 2-0 en el Estadio Ciudad de México, aunque se quedaron sin un elemento. Los africanos, por su parte, perdieron a dos de sus jugadores.
Sphephelo "Yaya" Sithole, de Sudáfrica, fue el primer expulsado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio, al minuto 49, cuando derribó a Brian Gutiérrez mientras se encaminaba en soledad al arco de Williams, a pocos centímetros del área grande.
Llegado el 84' del tiempo corrido, el también sudafricano Themba Zwane se fue a las duchas luego de confirmarse a través del VAR que agredió a un adversario del Tri. Con 9 futbolistas, el conjunto africano intentaría cerrar el partido con dignidad.
Al 90+2', con el marcador a su favor, César Montes frustró una jugada manifiesta de gol para los africanos, a segundos del pitazo final, derribando a un adversario que se acercaba al área mexicana.
Con las tres tarjetas rojas mostradas, este partido se convirtió en el juego de inauguración mundialista con más expulsiones de la historia, superando incluso justas completas como Uruguay 1930 e Italia 1934 en las que hubo solamente una expulsión.