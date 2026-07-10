“Estamos muy bien para encarar este desafío”, dice Lukaku

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En la antesala del juego entre España y Bélgica, el delantero Romelu Lukaku afirmó que él y sus compañeros llegan "muy preparados" a los cuartos de final y que, si han llegado hasta acá, "no es para dar por perdido el partido contra España antes de jugarlo".

Destacó que la selección de Los Diablos Rojos cuenta con el talento necesario para hacer un buen papel frente a La Roja, contra quienes buscarán sellar su pase a las semifinales.

Lukaku ha hecho 6 remates, 3 entre los tres palos, con una efectividad del 50%. Seis de los tiros han sido dentro del área. (Foto: AFP)

Según el futbolista belga, para seguir avanzando en el torneo, deben hacer frente a un equipo duro, con jugadores como Ferran Torres que "le aportan profundidad" y "con la misma fórmula desde 2018".

"España es un equipo muy completo porque están muy fuertes, tienen jugadores muy inteligentes. Por eso tenemos que hacer el partido perfecto", insistió.

Enfocado en lo propio, Lukaku insistió en que están "bien preparados" para hacerle frente a los españoles. "Estamos muy bien, de salud física y mental para poder encarar este desafío".

El jugador de Bélgica, Lukaku suma 39 pases, con el 79 por ciento de precisión. (Foto: AFP)

Posiblemente, United 2026 sea la última Copa del Mundo para Lukaku. Al ser consultado al respecto, explicó que se encuentra en una situación complicada y que ha hablado con el seleccionador Rudi García para esclarecer su futuro.

"Quiero aportar todo lo posible dentro y fuera de la cancha. Puedo repercutir en la cancha, aliviar las frustraciones, se trata del colectivo de la selección", añadió.

Lukaku registra 4 pérdidas de balón provocadas y 49 presiones defensivas. (Foto: AFP)

"Pienso primero en la selección y luego en mí", concluyó.

*Con información de agencias.