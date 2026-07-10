De la Fuente: "El mejor Lamine está por llegar"

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"El mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar", declaró el seleccionador español Luis de la Fuente este jueves, en la víspera del duelo contra Bélgica en los cuartos del Mundial, y subrayó que la estrella de 18 años hizo ante Portugal "un gran ejercicio de madurez".

"Tiene que estar motivado, pero que no sea ansiedad... El mejor Lamine, en lo ofensivo, está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez al que estamos acostumbrados. El otro día tuvo que trabajar en defensa ante un rival potentísimo hasta que lo reventó", dijo De la Fuente sobre la lesión de Nuno Mendes.

La selección de España suma 39 saques de esquina y promedia el 59% de posesión de balón. (Foto: AFP)

"Hizo un ejercicio de gran madurez, un aprendizaje. Vamos a esperar que dé el nivel ofensivo impresionante que tiene".

Al ser cuestionado sobre el grupo, el seleccionador dijo que "lo primero es elegir a los que se adaptan a una idea y en el plano humano que sea personas que sumen. Esto derriba ciertos mitos, una vez Gustavo Alfaro (seleccionador de Paraguay), del que me declaro admirador, dijo que lo que está en boga es el liderazgo en valores y eso tiene más potencia que cualquier otro comportamiento. Este modelo funciona. El grupo es nuestro base. Leí a Marco Aurelio, lo que es malo para el panal es malo para la abeja, y a nosotros nos va muy bien porque tenemos muy buenas personas", haciendo referencia al buen ambiente en el equipo.

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Respecto al rival en turno, De la Fuente advirtió: "Hemos visto el partido de Francia (2-0 a Marruecos), ha sido superior, ha demostrado el potencial futbolístico que tiene. Pero lo primero es Bélgica, que es muy potente, con jugadores acostumbrados a ganar títulos, será el partido más difícil que hemos tenido".

El seleccionador español agradeció el mote de favoritos, pero aseguró que no se duerme en sus laureles. "Si te dicen que eres favorito es porque valoran tu trabajo realizado. No hay favoritos en estos partidos, esta expresión no vale, nos consideramos igual. Pensamos en lo que podemos controlar, tenemos que estar al mejor de los niveles para ganar a Bélgica".

Sobre la portería, De la Fuente afirmó que "es una posición muy específica, de un gran valor. Un gran equipo comienza con un gran portero. Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los mejores cinco del mundo, tienen todo lo que necesitamos en nuestro modelo".

La Roja acumula 3,382 pases con una efectividad del 91%. Además, registra 125 centros, con una precisión del 22%. (Foto: AFP)

Se mostró satisfecho por lo logrado en el torneo y por contar con toda la plantilla disponible para el juego de este viernes, aunque no deja de pensar en el futuro. "Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora, se han quedado selecciones muy fuertes por el camino. Estoy contento de cómo hemos llegado, por el momento y las sensaciones. Y por tener a todos sanos, es una situación ideal. Pero pensamos que en el futuro queremos estar mejor, pasar esta eliminatoria y estar mejor en la siguiente".

En la conferencia de prensa, De la Fuente destacó el trabajo de su línea defensiva, así como su poder en ataque. "Es la sábana famosa, que no te cubre todo el cuerpo, pero hemos sido muy solventes en defensa siempre. Somos el equipo que más tira a portería del campeonato, si no me equivoco, falta afinar más... Pero llegamos mucho y tenemos mucha presencia en el área rival. Somos un equipo muy sólido, ordenado y equilibrado, con capacidad para generar ocasiones de gol".

España suma 32 intentos de cambio de orientación, con un acierto del 97%. (Foto: AFP)

Dado que varios partidos en estas justas se han resuelto en la tanda de penales, el seleccionador español afirmó que trabajan todos los escenarios. "Por supuesto que hay especialistas, que tienen más seguridad. Luego hay otros jugadores que se adaptan bien a tirarlos en circunstancias concretas. Hay que ver quién está en el terreno de juego en ese momento. Luego está ese sexto sentido de ver a un jugador que te puede transmitir más confianza que otro", concluyó.

*Con información de AFP.