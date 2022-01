Estas son las diferencias entre Delta y Ómicron, según una experta guatemalteca

Ambas variantes del Covid-19 están afectando a miles de personas en todo el mundo, pero qué diferencias hay entre una y otra.

Actualmente, las variantes del Covid-19 Delta y Ómicron se encuentran predominando en la mayoría de países del mundo, lo que ha causado miles de contagios de dicha enfermedad.

¿Cuáles son las diferencias entre Delta y Ómicron?

La variante Delta se ha caracterizad por ser muy virulenta, lo que generó que en muchos países colapsaran los servicios hospitalarios, puesto que los pacientes requerían oxigenación.

Por su parte, Ómicron es más transmisible, por lo que una sola persona enferma puede contagiar a diez más.

Los síntomas que Ómicron provoca son congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, ojos llorosos y puede asociarse a dolor de cuerpo y articulaciones.

Además, tiene menos impacto a nivel pulmonar, esto no quiere decir que pueda causar severidad y quienes no estén vacunados son vulnerables a la enfermedad más severa.

De acuerdo con la doctora Iris Cazali, jefa de la Unida de Enfermedades Infecciosas y Nosocomiales del Hospital Roosevelt, “Otra característica de Ómicron es el tiempo de incubación más corto a los 3 días presenta los síntomas y Delta presenta signos en un periodo de 5 días”.

Recomendaciones

La experta reiteró: “Es importante protegerse, con el uso correcto de la mascarilla, sigue siendo una forma de controlar la transmisión del virus, esta debe tapar la nariz y la boca; pero si una persona infectada no usa la mascarilla y está con otra que no está infectada y no tiene la mascarilla, bastarán 15 minutos para transmitirle el virus”, afirmó la doctora Cazali.