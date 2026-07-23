Estas son las organizaciones que saldrán a manifestar este viernes 24 de julio

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Los transportistas han dado a conocer por medio de comunicados y videos su participación en manifestaciones para este viernes.

Distintas organizaciones han anunciado que participarán en manifestaciones y caravanas en rechazo al alza de los combustibles en el territorio guatemalteco.

Los operadores de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Guatemala y del municipio de Mixco, representados por la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug) y la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte (Cademet), anunciaron su participación en manifestaciones.

Estos grupos de transportistas realizarán una marcha pacífica con el despliegue de 200 unidades de transporte que se dirigirán hacia la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.

Pese a que no se indicó horario, solamente fecha (viernes 24 de julio), se prevé que las movilizaciones comiencen alrededor de las 7:00 de la mañana.

Operadores de transporte de la ciudad de Guatemala y de Mixco anunciaron el recorrido en caravana de 200 buses. (Imagen: Redes sociales)

Taxistas

Un grupo de taxistas anunció por medio de un video que, se reunirán en la calzada Roosevelt, a la altura de la colonia Molino de las Flores, en donde partirán desde las 8:00 de la mañana hacia el Centro Histórico de la ciudad.

Asimismo, mencionaron que, esperan el apoyo de sus compañeros pilotos de tuctuc de San Pedro Sacatepéquez y de Mixco, y de la Asociación 41 en el sector de El Trébol.

También, hicieron el llamado a que otros conductores se unan a la manifestación pacífica, la cual estaría acompañada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), según indicó uno de los representantes taxistas.

La Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (APTG) comunicaron por medio de un video en el que indican que también se unirán a una manifestación pacífica a partir de las 7:30 de la mañana en el sector del Molino de las Flores.

Los transportistas no estarían de acuerdo con un nuevo subsidio y piden una mesa de diálogo para que sean controlados los precios de los combustibles.

La Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (APTG) comunicó que manifestará este viernes. (Foto: Redes sociales)

Mientras que, la Asociación de Taxistas de Occidente anunció que también se unirán al paro de servicio de taxi en toda la región occidental. Este grupo, a parte de rechazar el alza de los precios de los combustibles, también protestará por los precios de la canasta básica, la inseguridad y violencia en la calles.