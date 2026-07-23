¡Atención! Anuncian puntos de bloqueos para este viernes 24 de julio

-

En distintos puntos del país se podrían presentar bloqueos ante el rechazo al alza de los precios de los combustibles.

EN CONTEXTO: Anuncian que 200 buses se unirán a manifestación por el costo de combustibles

Para este viernes 24 de julio se han anunciado manifestaciones y bloqueos en distintos puntos del territorio guatemalteco debido al alza de los precios de los combustibles.

Transportistas y taxistas han informado sobre puntos en los que se reunirán a manifestar, siendo uno de ellos principalmente en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, como referencia frente a la colonia Molino de la Flores.

En este punto se reunirán a partir de las 8:00 de la mañana, según indicó un grupo de taxistas.

Además, transportistas anunciaron que realizarán caravanas y 200 buses se estarán dirigiendo hacia la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.

Por lo tanto, se prevé que a inmediaciones de El Trébol se presenten complicaciones para transitar.

Taxistas se reunirán para manifestar este viernes. (Foto: Redes sociales)

Otros posibles bloqueos

La Asociación de Taxistas de Occidente también mencionó que se unirá a las manifestaciones al verse afectados con los aumentos en los precios de los combustibles.

Cabe destacar que, en las redes sociales han circulado imágenes en las que se anuncian distintos puntos de reunión y que podrían estar bloqueados, siendo los siguientes:

Ruta al Atlántico, kilómetro 9.

Ruta al Pacífico, kilómetro 26.

Calzada Raúl Aguilar Batres, a la altura del Anillo Periférico.

Kilómetro 49, El Tejar, Chimaltenango.

Kilómetro 188, Cuatro Caminos, Totonicapán.

Kilómetro 60, autopista Palín-Escuintla.

Kilómetro 53, Sanarate, El Progreso.

Kilómetro 135, río Hondo, Zacapa.

Puntos que podrían presentar bloqueos este viernes. (Foto: Redes sociales)

Presidente tomará medidas

El Gobierno dará a conocer este mismo viernes las medidas que implementará para enfrentar el incremento en los precios de los combustibles.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) informó que, el presidente Bernardo Arévalo ofrecerá una conferencia de prensa a las 15:00 horas en el Palacio Nacional de la Cultura.