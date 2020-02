El audio por el que destituyeron al Gobernador de Escuintla

"A media noche" de este jueves, el Gobernador Departamental de Escuintla, Jorge Segura, recibió una llamada. Era el presidente Alejandro Giammattei, quien muy molesto le informó: "Gracias a su deslealtad". Ya no se presentara a trabajar. Estaba destituido.

Durante la reunión del Consejo Departamental Urbano y Rural (Conadur), el mandatario contó lo que había sucedido. Al parecer el exgobernador filtró información sobre la declaratoria del Estado de Prevención en Escuintla, por lo que la acción ya no fue una sorpresa.

Según el mandatario, el Gobernador "alertó a delincuentes" y mostrando su enojo aseguró a gritos: "Me parece increíble que estuvieran advirtiendo por parte de un funcionario de Gobierno que se estaba hartando del pueblo, de Guatemala, con sus impuestos, y que esa persona haya advertido a los criminales. A mi me parece la cosa más baja y asquerosa del mundo y no lo voy a permitir".

El Presidente no escuchó la voz del Gobernador en el audio, por el contrario, señaló directamente a Harold Orlando Urías Barrera, presidente de la Junta Directiva de la Coordinadora de la Sociedad Civil Organizada de Palín y secretario departamental de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Harold Urías habría sido la persona que grabó el audio en donde menciona que el exgobernador Segura le contó del Estado de Prevención. (Foto: Facebook)

El audio

Soy502 tuvo acceso al audio del que habla el Presidente. En él se escucha la voz de un hombre, supuestamente es Urías Barrera, quien informa que el ahora exgobernador le trasladó la información que a partir de este viernes a las 6 horas iniciaría el Estado de Prevención en 6 municipios de Escuintla.

La preocupación, en el audio, se basaba en varios actos que algunas organizaciones estaban pensando impulsar por el desvío de ríos por parte de las agroindustrias y aparentemente despidos en la municipalidad.

Durante su mensaje molesto, Giammattei acusa a Urías Barrera de haber grabado el audio. "Indica, advierte y alerta a un grupo muy grande de gente de sus contactos por medio de Whastsapp...", mientras que en la reunión del Conadur, aseguró que le "advirtió a criminales".

Niega acusación

Aún utilizando hojas membretadas del Gobierno, el exgobernador Segura emitió un comunicado de prensa en el que niega las acusaciones y dice desconocer sobre las acciones que llevaría a cabo el Gobierno, pese a que Giammattei dijo que el Centro de Control se estaba instalando en la Gobernación Departamental.

"En ningún momento en el audio que circula en las redes sociales se escucha que el Gobernador Departamental habla o traslada información sobre el Estado de Prevención..., es una persona que afirma que el Gobernador le informó, lo rechazo categóricamente porque es claro que en ese momento desconocía en qué momento y qué municipios del departamento se estaría implementando", señala.

Además, argumenta que con el audio se busca perjudicar su "prestigio y sobre todo el buen trabajo que he realizado en el desempeño de la función..."