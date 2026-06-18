Este fue el once ideal de la primera vuelta del Mundial 2026

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Tras su espectacular debut ante Argelia, donde firmó tres anotaciones, Lionel Messi lidera el once ideal de la plataforma Sofascore luego de jugarse la primera vuelta de la fase de grupos del Mundial 2026.

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En la portería destacó Vozinha (9.7), el arquero de Cabo Verde que se lució ante España. La defensa está compuesta por Rezaeian (Irán - 9.2), Diney (Cabo Verde - 8.5), Schlotterbeck (Alemania - 8.4) y Laryea (Canadá - 8.1).

Vozinha y Pedri fueron protagonistas en sus respectivas selecciones. (Fotos: AFP)

Pedri González (9.0) comanda el medio campo, a pesar del tropiezo de la Roja en el debut. Le siguen In Beom (8.8), de Corea del Sur, y cierra el sueco Ayari (8.7)

La delantera sorprende. Acompañando al argentino Lionel Messi (10), está el estadounidense Balogun (9) y el neozelandés Just (9). Hasta el momento, la "Pulga" es el delantero que más remates (4) directos al arco ha hecho.